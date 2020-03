Виктор Дробыш оценил шансы Little Big на победу на Евровидении

Клип на песню Uno российской группы Little Big, которая представит Россию на конкурсе Евровидение-2020, набрал наибольшее число просмотров. Музыкальный продюсер Виктор Дробыш рассказал о своем отношении к клипу и песне творческого коллектива.

Видеоролик музыкантов из Санкт-Петербурга оказался самым популярным среди других работ участников конкурса. Видео появилось на YouTube 12 марта и к этому моменту набрало более четырех миллионов просмотров.

Второе место заняло видео украинской певицы Go A, собравшее чуть меньшее количество просмотров — миллион за две недели. На третьей строчке находится британский певец Джеймс Ньюман с песней My Last Breath, клип на которую посмотрели около миллиона человек за две недели.

Многие звезды российского шоу-бизнеса поддерживают выбор рейв-группы Little Big в качестве участника от России на европейском музыкальном конкурсе. В их числе оказался музыкальный продюсер Виктор Дробыш, который в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что ему больше всего понравилось в клипе.

«Клип нравится, толстый нравится, все в клипе нравится. Супер!» — озвучил мнение Дробыш.

Кроме того, продюсер оценил шансы российской группы на победу на европейском песенном конкурсе.

«Никак. Пускай шансы оценивает [Филипп] Киркоров. Он лучше разбирается», — отметил он.

Напомним, клип Little Big был представлен вечером 12 марта. Среди россиян песня вызвала противоречивые мнения. Однако продюсер Иосиф Пригожин признался в том, что ему очень понравилась композиция, он даже предсказал россиянам победу на европейском музыкальном конкурсе. В свою очередь, продюсер Яна Рудковская рассказала, что ожидала от Little Big чего-то большего.

Примечательно, что незадолго до премьеры песни в Сети появился отрывок Uno. Фанаты группы предположили, что именно с этой песней Little Big отправятся на конкурс, и оказались правы.

В этом году Евровидение пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах. Ранее участники петербургского коллектива рассказали, что на конкурсной сцене их будет не больше шести человек.