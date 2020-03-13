США предостерегли Иран от ответных действий после обострения на Ближнем Востоке

Вашингтон, 13 марта. США готовы защищать свои интересы в ближневосточном регионе и в случае необходимости применять силу. Об этом заявил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи.

Он также предостерег Иран от возможных действий в ответ на удары американских военных по позициям шиитской организации «Катаиб Хезболлах» на территории Ирака.

«Я бы предостерег Иран и поддерживаемые им силы от ответных мер, которые могли бы поставить под угрозу силы США, коалиции или наших партнеров», — сказал Маккензи.

По данным Пентагона, на случай нового витка конфронтации с Ираном в зоне Персидского залива будут находиться две авианосные ударные группы ВС США.

Напомним, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в начале января текущего года, после того как американские ВВС убили вблизи аэропорта Багдада иранского генерала Касема Сулеймани. Тегеран ответил ударом по военным объектам США на территории Ирака.

Вашингтон продолжает игнорировать законные требования государств региона свернуть свое военное присутствие. Жители ближневосточных стран все чаще выходят на улицы с призывами «янки, гоу хоум», однако США продолжают вести агрессивные действия, фактически оккупировав ряд территорий.