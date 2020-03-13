В Киеве пообещали вернуть удерживаемых в Донбассе граждан Украины

Киев, 13 марта. Киев в ближайшем будущем вернет своих граждан, удерживаемых в республиках Донбасса. Об этом заявил руководитель офиса президента страны Андрей Ермак.

По его словам, граждане вернутся на территорию, контролируемую Киевом, в течение ближайших месяцев.

«На протяжении ближайших месяцев мы вернем всех граждан с территорий ОРДЛО (Отдельных районов Донецкой и Луганской областей. — Прим. ФАН)», — сообщил Ермак во время брифинга по итогам внеочередного заседания Совета национальной безопасности (СНБО) Украины.

Также он добавил, что Киев обязался достигнуть соглашения с представителями ДНР и ЛНР по нескольким вопросам.

«Украина взяла на себя обязательства согласовать несколько вопросов, а именно конституционную реформу по части децентрализации и местных выборов с представителями ОРДЛО», — подчеркнул глава офиса украинского президента.

Кроме того, Ермак объяснил причины отмены встречи советников глав государств — членов «нормандской четверки», которая должна была пройти 12 марта. По его словам, мероприятие не состоится из-за опасности распространения коронавируса нового типа.

Переговоры советников лидеров стран пройдут в формате телефонного разговора на следующей неделе. В ходе них будет обсуждаться организация встречи «нормандской четверки», которая запланирована на апрель в Берлине.