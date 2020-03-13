Малышева назвала один из способов уберечься от коронавируса

Москва, 13 марта. Телеведущая и врач Елена Малышева назвала воду и мыло отличной заменой антисептикам, если их не оказалось под рукой. Соблюдение элементарных правил гигиены поможет уберечься не только от коронавируса, но и других заболеваний.

Малышева считает, что главное средство защиты заключается в регулярном мытье рук. Она отметила, что у людей в России нет проблем с доступом к воде и мылу, передает телеканал «360».

«Спиртосодержащие гели рекомендуются на выходе, когда нет доступа к воде и мылу. Но сегодня трудно найти места в России, где нет доступа к воде и мылу. Поэтому дефицит спиртосодержащих гелей не является камнем преткновения», — рассказала Малышева.

Малышева не единственный эксперт, который настаивает на соблюдении гигиены. Многие врачи сходятся во мнении, что эта процедура — залог надежной защиты от разного рода бактерий и вирусов, в том числе коронавируса. Кроме того, распространение опасной китайской болезни можно будет замедлить, если люди всегда будут придерживаться правил, считает глава Всемирной туалетной организации Джек Сим.

«На мой взгляд, эпидемия — подходящее время, чтобы научить людей, как важна гигиена. Например, мытье рук или ношение маски, когда вы больны», — заметил Сим.

Ранее специалисты из Национального центра по иммунизации и респираторным заболеваниям рассказали, какие меры дезинфекции нужно проводить, чтобы защитить себя от коронавируса, передает «Ридус».