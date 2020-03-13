Киев начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР

Киев, 13 марта. Участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе договорились о создании консультативного совета, в рамках которого предполагаются прямые переговоры между Киевом и республиками Донбасса.

В состав консультативного совета войдут по 10 представителей от Украины, ДНР и ЛНР. В работе совета также могут принимать участие представители от России, Франции и Германии.

«Основной задачей совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексами мер, в том числе относительно проведения выборов», — говорится в протоколе заседания трехсторонней контактной группы.

Напомним, в 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли 14 тысяч человек, около 24 тысяч получили ранения.

Вопрос урегулирования гражданской войны в Донбассе обсуждается контактной группой на переговорах в Минске. В сентябре 2014 года в Минске были приняты три документа, которые нацелены на снижение эскалации в Донбассе, однако украинская армия продолжает обстреливать населенные пункты ДНР и ЛНР.

В середине декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые положения Минских соглашений необходимо изменить, так как с момента их подписания прошло четыре года, и «ситуация стала другой».

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что пересмотр Минских соглашений заведет в тупик процесс урегулирования гражданской войны на Украине.