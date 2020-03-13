Россия направила гуманитарную помощь Зимбабве и Конго

Хараре, 13 марта. Россия передала Зимбабве более тысячи тонн гуманитарной помощи 11 марта. Торжественная передача гуманитарного груза прошла в присутствии посла РФ и представителей правительства Зимбабве.

Москва передала зимбабвийской стороне пшеницу, бобовые и растительное масло. Министр по делам государственной службы, труда и социального обеспечения Зимбабве поблагодарил российское руководство за своевременно оказанную помощь, отметили в МИД РФ.

Также в соответствии с поручениями президента России и российского правительства в Браззавиль направлен самолет Ил-76 МЧС РФ, который доставит 35 тонн гуманитарной помощи жителям Республики Конго, пострадавшим при наводнении.

Напомним, в стране введено чрезвычайное положение, 200 тысяч человек пострадали. Правительство Конго обратилось к мировым державам с просьбой о помощи. Необходимые средства для ликвидации кризиса оцениваются в 30 миллионов долларов.