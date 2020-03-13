Академик Покровский дал совет по поездке в отпуск и посещению мощей при коронавирусе

Академик РАН, один из ведущих российских вирусологов, специалист по ВИЧ Вадим Покровский прокомментировал Федеральному агентству новостей ситуацию, складывающуюся в России в связи с объявленной ВОЗ пандемией, вызванной новым коронавирусом.

По мнению Покровского, официальным данным о количестве зараженных в России вполне можно доверять, предпринимаемые властями карантинные мероприятия оправданы, к мощам в храмах по возможности лучше не прикладываться, а вот паника вокруг коронавируса действительно преувеличена. Также вирусолог дал советы читателям ФАН насчет формата проведения отпуска в нынешнее непростое время.

— Вадим Валентинович, вслед за Москвой на карантин садится Петербург. Похоже, на очереди другие города. В то же время в Северной столице продолжается паломничество к мощам Иоанна Крестителя, в котором участвуют тысячи верующих. Как в сложившихся условиях вести себя обычному человеку?

— Нежелательно участвовать в каких-то массовых мероприятиях. Естественно, чем больше людей вы встречаете, тем выше риск заражения. Поэтому сейчас правительство и чрезвычайная комиссия по коронавирусу рекомендуют ограничивать количество контактов и особенно участие в массовых мероприятиях. Например, в Москве запрещаются мероприятия с участием более пяти тысяч человек.

В некоторых странах, например, в Италии, если вы находитесь в общественном месте, рекомендуется держаться на расстоянии от других людей, отказаться от рукопожатий и поцелуев и так далее. Это вполне резонно, какое-то снижение риска заражения это дает.

— Насколько серьезна эпидемическая ситуация по коронавирусу в нашей стране?

— Наша система противоэпидемических мер пока работает эффективно — Роспотребнадзор и другие учреждения. Пока у нас на территории России передачи вируса [от человека к человеку] нет. Все заболевшие заразились за рубежом и приехали сюда. Но, хотя передачи пока нет, лучше перестраховаться. Человек, инфицированный вирусом, может оказаться в любой толпе, поэтому лишняя страховка, лишняя осторожность не помешают. Тем более, что сейчас много ОРЗ (острых респираторных заболеваний), а эти меры снизят риск заражения гриппом и другими респираторными заболеваниями.

— Можно ли верить официальной статистике, которую публикуют по ситуации с коронавирусом в России?

— Я непосредственно не занят в программах по коронавирусу, поэтому я и даю интервью, а те, кто занят, — они работают. Но нет никаких сведений — секретных, несекретных, полусекретных — что у нас идет эпидемия. Только случаи людей, заразившихся за рубежом. Пока удается держать ситуацию под контролем.

— Если у меня приближается отпуск, как быть: сдать билеты или рискнуть поехать отдыхать?

— Все зависит от того, куда вы едете в отпуск. Если это турпоход, где будет малый контакт с людьми, — это можно даже расценивать как профилактику заражения. А если вы собираетесь туда, где многолюдно и где люди из разных стран, это, конечно, увеличит риск заражения. Тут надо исходить именно из таких моментов: лучше проводить отпуск там, где малолюдно.

— Как быть с паломничеством к мощам Иоанна Крестителя, которое церковь организовала в Петербурге: стоит ли в нем участвовать, следует ли, на ваш взгляд, как-то ограничить доступ к святыне?

— Естественно, я бы ограничил: чтобы люди не толпились, а если заходили в помещение, то по одному. И обязательно нужно проводить дезинфекцию всех предметов, к которым люди могут прикоснуться. Эти меры, конечно, нужны. Если есть возможность, лучше, конечно, воздержаться от пребывания в местах скоплении людей — это первая и главная рекомендация.

— И последний вопрос: коронавирус действительно реально существует, или это просто всемирная паника?

— Вирус, конечно, реальный. Паника, безусловно, большая, гораздо сильнее, чем следовало бы. Но с точки зрения возможности заболевания, это, безусловно, существующая опасность. Хотя, если брать по мировым масштабам, пока переболело и заразилось не так уж много людей.

В заключение академик Вадим Покровский пожелал читателям ФАН здоровья.

Тем временем вслед за Москвой в Санкт-Петербурге и Ленинградской области отменены все массовые мероприятия в связи с угрозой эпидемии, вызванной коронавирусом. В Северной столице с 16 по 30 апреля под запретом любые мероприятия с числом участников более тысячи, в Ленобласти ограничения начинаются с трехсот участников.

Вадим Покровский — академик Российской академии наук (РАН), один из ведущих отечественных вирусологов, специалист по профилактике и лечению инфекций, вызываемых вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Недавно Покровский участвовал в качестве эксперта в фильме Юрия Дудя «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят».