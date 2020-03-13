В МИД РФ назвали коронавирус спусковым крючком для мирового экономического кризиса

Москва, 13 марта. Мировой экономический кризис был вызван отказом от международно-правовых подходов, а не пандемией нового типа коронавирусной инфекции. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

На пленарном заседании Международного экономический форум государств — участников СНГ Панкин заметил, что сейчас наступил тяжелый период. По его словам, он возник не сам по себе и не только из-за коронавируса.

«Предпосылки для всевозможных противоречий, которые сейчас под воздействием коронавируса или спровоцированные действиями, связанными с ним, возникли уже давно. Системные предпосылки, когда мир начало лихорадить», — отметил Панкин.

Он подчеркнул, что сейчас «развитие информационных технологий, военно-политическое соперничество обострились до предела». Заместитель министра иностранных дел России назвал реальной причиной кризиса игнорирование правил, которые предусмотрены международной правовой системой.

«Некоторые и вовсе стали играть без правил. Я имею в виду многих партнеров на международной арене. Дело не в коронавирусе, он стал спусковым крючком для этих процессов», — пояснил он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что остановить новую коронавирусную инфекцию невозможно, можно лишь замедлить ее распространение. По ее словам, «коронавирус стал крупнейшим шоком для экономики ЕС».