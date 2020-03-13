Минздрав рассказал о порядке оплаты больничных из-за карантина

Москва, 13 марта. Министерство здравоохранения России объяснило порядок оплаты больничных из-за карантина. В ведомстве отметили, что компенсация разницы между зарплатой и больничным во время нахождения на карантине не предусмотрена действующим законодательством.

«Действующим законодательством не предусмотрена компенсация разницы между оплатой больничного и реальной зарплатой, если человек находился на карантине», — говорится в сообщении министерства.

Московский мэр Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в столице. В документе указано, что граждане, прибывшие из Китая, Италии, Ирана, Южной Кореи, Испании и других опасных стран, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на две недели со дня возвращения в РФ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового типа коронавируса пандемией. Число зараженных по всему миру превысило 137 тысяч человек. По последним данным, от инфекции скончались свыше пяти тысяч человек.

Ранее в пятницу стало известно о 11 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в России. Новых заболевших выявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Пермском крае.