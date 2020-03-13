Поклонская не исключила развал Евросоюза из-за коронавируса

Москва, 13 марта. Депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала европейских лидеров прекратить панику из-за коронавируса.

«Меня удивляет реакция лидеров европейских стран — она страшнее самого коронавируса. Ясно одно: грядут какие-то перемены. Может, исчезнет Евросоюз? Практически всеобщая мобилизация, многие страны закрывают свои границы. А как же общность и открытые возможности?» — пишет она в Instagram.

По словам Поклонской, людям нужно не «шарахаться друг от друга», а соблюдать элементарные меры — часто мыть руки с мылом, не ходить на работу простывшими и пить витамины. В случае недомогания депутат советует пить противовирусные препараты и горячий чай с малиной, пишет РИА SM News. При этом ни в коем случае нельзя унывать, прекращать общаться с друзьями и «бояться дышать», заключила Поклонская.

Напомним, что накануне президент Франции Эммануэль Макрон обратился к согражданам в связи с распространением коронавируса в стране. Он заявил, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, намеченные на воскресенье муниципальные выборы все же состоятся, а границы останутся открытыми.

В то же время французские власти распорядились с понедельник остановить работу всех яслей, детсадов, школ и университетов. Больницам предложено отложить все несрочные операции, чтобы была возможность принимать больше пациентов.

Отметим, что из всех европейских стран от китайского коронавируса больше всего пострадали Франция, Германия и Италия. Эстония, Чехия и Болгария объявили чрезвычайное положение, а Украина ввела трехнедельный карантин.