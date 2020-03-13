Украина закрыла границы из-за коронавируса

Киев, 13 марта. Украина закрывает въезд в страну для иностранцев из-за коронавируса. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности страны Алексей Данилов, выступая на заседании СНБО, посвященном вопросам распространения COVID-19.

Он уточнил, что границы будут закрыты с 16 марта на две недели.

Ранее правительство Украины распорядилось закрыть на карантин (с 12 марта по 3 апреля) все учебные заведения страны и запретило массовые мероприятия. По последним данным, всего на Украине были подтверждены три случая заражения коронавирусом.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции произошла 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань в провинция Хубэй в центре КНР. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

На сегодняшний день коронавирусом заразились более 134 тысяч человек более чем в 110 странах по всему миру, более 5 тысяч скончались, более 70 тыс. пациентов выздоровели.