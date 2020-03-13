«И вовсе я не спутал!» Роман Носиков о твиттере Гудкова-пэра, смешавшем Австрию с Австралией

Нашему обществу не хватает взаимопонимания и чуткости друг к другу. Отсюда — проблемы и конфликты. Но если в древности проблема взаимопонимания власти и народа часто выражалась фразой «Как же тебя понять, если ты ничего не говоришь?», то сейчас говорят все. И понять можно всех.

Чтобы понять человека, надо разобраться в его собственном понимании окружающего мира, — и с ним моментально все будет ясно. Особенно сейчас, когда коронавирус в экстазе слился с кризисом, беженцами из Турции и ценовой войной в нефтянке.

Позвольте представить твиттер человека с именем и лицом Геннадия Гудкова, всем своим интеллектом соответствующий строчке из резюме этого бывшего офицера КГБ: «Уволен без права ношения военной формы одежды».

Этот твиттер решил осмыслить потрясающий пространственно-временной парадокс: как так получается, что, проезжая по Австрии, он не наблюдал событий, передаваемых российским телевидением из Австралии? А именно, паники из-за эпидемии коронавируса и погромов супермаркетов.

Вот что у него получилось:

«Полная [ерунда]! ВЕСТИ врут напрополую! Только что дважды проехал всю Австрию, заходил в магазины, на заправки: никаких проблем нигде. И страна — сказка. Даже без мата и не рассказать. Нам такая красота даже не снится!»

На финальном аккорде как-то особенно остро чувствуешь выразительное убожество Моцарта, Шуберта и сразу всех Штраусов. Возможно, именно ощущение подавляющего масштаба личности, не вмещавшейся в пределы офицерской формы, и привела в далеком прошлом начальство Гудкова к кадровым выводам.

Когда подвиг твиттера Геннадия по преодолению условностей земной географии вызвал возражения у комментаторов, тот на несколько часов умолк, а затем вновь поразил их своими глубинами:

«Я ничего не перепутал, и Австрию действительно дважды проехал, не надо завидовать. Не царское это дело дебильные твиты врущих Вестей вычитывать, про что они врут. Про Австрию или Австралию, Астрахань или Архангельск. Главное — врут!»

Ну как тут не согласиться? Ведь главное — не наименования, а правда. По такому случаю я даже принял бы специальную поправку к Конституции о том, что СМИ могут употреблять любые имена чего угодно — лишь бы говорили правду.

Можно в память о вкладе твиттера Геннадия в это новшество вообще ограничиться совпадением первой буквы в имени. Например:

«Как известно, Геннадий Гудков — это государство в Центральной Америке. Граничит с Сан-Сальвадором, Никарагуа и Гватемалой. Омывается Карибским морем на востоке и Тамарой Гвердцители на юге. Неоднократно обвинялся в хлыстовстве и связи с императрицей. Порвал себе голенище. Был приспособлен для наружного шлифования цилиндрических поверхностей».

Теперь, когда судьба одаренного твиттера Геннадия в свете поправок нам стала ясна, пройдемся дальше. К твиттеру Любови Соболь.

Специализацией этой умной и очень талантливой женщины является квантовая вирусология. В частности, Любовь выдвинула гипотезу о том, что штамм коронавируса ведет себя по-разному — в зависимости от воздействия на него российских властей.

Как еще объяснить тот факт, что Любовь одновременно обвинила Кремль в попытке заразить всех коронавирусом на скором голосовании по поправкам:

...и разглядела притеснение демократии путем запрета массовых акций в Москве, включая протесты?

Кстати, из научного открытия Соболь запросто вытекает еще одна поправка к Конституции, разрешающая российским оппозиционерам проводить свои мероприятия исключительно в местах заражений: в лепрозориях, холерных бараках, мобильных госпиталях и т. д.

Не будем отклоняться от медицины.

Депутат Московской городской думы Елена Шувалова назвала «менгелевщиной» и «принудительным медицинским вмешательством» попытку измерить у нее температуру на входе в помещение. Она сообщила читателям, что «послала далеко» доктора в белом халате, который пытался тыкать в нее «излучательным аппаратом».

Выходит, сообразительная Елена практически открыла тайну коронавируса, зверствующего по миру. Это под видом европейских врачей действуют российские зондеркоманды, уничтожающие демократическое население и оставляя в живых только избирателей пророссийских партий. Как именно? Они направляют на людей излучательный прибор, и все.

Пока мужественный народный избранник боролась с подосланными убийцами в белых халатах, ее коллега, тоже депутат Мосгордумы Дарья Беседина, вносила новые поправки в постановление МГД. Вот часть из них:

«Текст: Перед словами «Московская городская дума постановляет» дополнить словами «учитывая, что скоро умрут последние коты, родившиеся не при Путине». Обоснование: Данное печальное обстоятельство необходимо донести до сведения граждан путем закрепления в Постановлении». «…дополнить словами «В.В. Путин — Его Превосходительство Пожизненный Президент». Обоснование: Ситуация требует присвоения В.В. Путину титула Президента Уганды Иди Амина». «…дополнить словами «Женщина не может стать Президентом Российской Федерации, ведь В.В. Путин — не женщина». Обоснование: Фактически сложившийся правовой обычай требует закрепления в Конституции для совершенствования правовой системы» и т. д.

Что сделала считающая себя остроумной Дарья? А она сама предложила идеальный инструмент для увековечивания в Конституции роли оппозиции в политической жизни России. Предлагаю занести упоминания о ее достижениях в отдельную главу, которая начиналась бы со слов «Граждане Российской Федерации помнят и чтут следующие свершения оппозиции:…»

Чтобы был понятен умственный уровень дорогой Дарьи, я приведу еще один скрин. Кажется, она до сих пор уверена, что голосовала против:

К достижениям твиттера Геннадия, Елены и Дарьи я рекомендовал бы добавить подвиг не ракетчика, а филолога Юлии Латыниной по сожжению еретика Коперника и обнаружению базы приписки челябинского метеорита где-то рядом со стрелкой осциллографа.

«Дорогая Юлия Леонидовна, — говорил в таких случаях Виктор Шендерович, — Ваше уважение к фактам общеизвестно и заметно уступает Вашим представлениям о собственной эрудиции».

Это, кстати, сразу можно и в Конституцию, и на мраморную доску. И обязательно туда же — о достижении м-м-м... молодого политика Ильи Яшина, которое настолько хорошо всем известно, что даже стыдно его напоминать.

Расцвет демократии и взаимопонимания нас ждет необычайный.