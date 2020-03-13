В Киеве рассказали о катастрофических последствиях экономического кризиса для Украины

Киев, 13 марта. Власти Украины не готовы к набирающему обороты глобальному экономическому кризису. Об этом заявил глава Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев в эфире телеканала Ukrlife.TV.

Эксперт напомнил, что министр финансов РФ Антон Силуанов еще летом 2019 года открыто заявлял о приближении глобального экономического кризиса и возможном обвале цен на нефть. При этом российское руководство готовилось к новому финансовому кризису, предпринимая все необходимые шаги.

«Интрига в том, что все, кто был связан с глобальными экономическими процессами, ситуациями своих экономик, с бюджетами либо сознательно и спокойно готовились к новым вызовам этого цикличного кризиса, либо в каком-то скрытом режиме», — пояснил Ермолаев.

По его словам, украинские власти оказались не готовы к новому экономическому кризису, поэтому его последствия могут быть катастрофическими для Украины. Он подчеркнул, что Украина выйдет «измотанным инвалидом» из очередного глобального экономического кризиса.

«Мы очень зависимы от экспортных позиций. Это горно-металлургический комплекс, аграрный комплекс. Это сотни тысяч рабочих мест, и экономический кризис ударит не только по бюджету, платежам, он ударит прежде всего по реальному сектору. То-есть люди могут в такое время потерять место работы», — подчеркнул эксперт.

Стоит отметить, что 9 марта произошел обвал мировых цен на нефть, который ознаменовал собой новую волну мирового финансового кризиса. Украина оказалась к нему абсолютно не готова, поэтому будет ощущать на себе все последствия вместе с остальными слабыми, неэффективными и зависимыми от внешних факторов экономиками.