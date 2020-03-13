Москва, 13 марта. Выявлено 11 новых заболевших коронавирусом в России за минувшие сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе, отслеживающем ситуацию с COVID-19 в регионах РФ.

Таким образом, общее количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией достигло 45.

В оперативном штабе уточнили, что из 11 новых заболевших — пять человек выявлены в Москве, три в Петербурге, по одному в Московской, Ленинградской областях и в Пермском крае.

Сегодня власти Петербурга и Ленобласти приняли решение синхронно ввести режим повышенной готовности к ЧС из-за коронавируса. Этот режим помимо ряда мер вводит запрет на массовые мероприятия. В Москве такой запрет был введен с 10 марта.

По последним данным, во всем мире зафиксировано 134 804 случая заражения COVID-19. Умерло более пяти тысячи человек, выздоровело — 70 394 человека.

Главными очагами заражения стали Китай, Италия, Иран, Южная Корея, Испания.