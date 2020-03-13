Рудковская заявила о победе Little Big на «Евровидении» при слабых конкурентах

Москва, 13 марта. Продюсер Яна Рудковская посчитала недостаточно «хитовой» композицию Uno, которую представит группа Little Big на Евровидении – 2020. Продюсер заявила, что ожидала чего-то большего от российского коллектива.

Коллектив Little Big определился с выбором песни для конкурса и представил ее публике. 2 миллиона человек уже успели посмотреть видеоролик с песней, опубликованный на YouTube.

Ценители музыки поделились на два лагеря. Кто-то считает песню вполне подходящей, а кому-то она показалась недостаточно интересной. Яна Рудковская песню оценила, но назвала ее недостойно «хитовой».

«Учитывая то, что это Нидерланды, что ребята очень модные, с юмором, и что Европа в прошлом году выбрала балладу, а в том году должна победить танцевальная песня — то это 100% топ-3, а там уже будет видно», — отметила Рудковская.

Она отметила, что песня однозначно найдет своего слушателя и будет иметь успех, передают Nation News.

«Мне кажется, что это топ-3, а если будет слабый конкурс, то это реальная заявка на успех», — подытожила Яна Рудковская.

Напомним, что в свое время подопечный Яны Рудковской Дима Билан дважды становился участником Евровидения в 2006 и 2008 годах. Его крайнее появление на сцене конкурса принесло России победу и право впервые провести его на своей территории.