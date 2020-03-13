Вспышка коронавируса не повлияет на матч «Зенита» и «Урала» в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 марта. Футбольный матч петербургского «Зенита» и екатеринбургского «Урала», запланированный на субботу, пройдет в штатном режиме. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил информированный источник.

По его словам, билеты и абонемент болельщиков не пропадут, поскольку указ правительства Петербурга о введении ограничений на массовые мероприятия вступает в силу только с 16 марта.

Напомним, что в пятницу Смольный принял решение ввести запрет на проведение массовых мероприятий из-за вспышки китайского коронавируса. Постановление об этом подписал губернатор города Александр Беглов.

Запрет будет действовать с 16 марта до 30 апреля. В этот период не будут проводится никакие театральные, развлекательные, спортивные и другие массовые мероприятия с числом участников более одной тысячи человек.

Аналогичное распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он также поручил чиновникам проследить за ценами на противовирусные препараты и активнее информировать местных жителей о мерах по профилактике вирусных заболеваний.

Ранее сообщалось, что УЕФА отменил все матчи, включая игры Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, которые были запланированы на следующую неделю. Отмененным также оказался чемпионат Испании по футболу и игры баскетбольной Евролиги. Под вопросом остается проведение летней Олимпиады в Токио и Евро-2020.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. За несколько месяцев инфекция смогла охватить весь мир, что привело к колоссальному экономическому спаду и отмене ряда крупных мероприятий.