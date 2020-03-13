Уволенного с Первого канала Шепелева застали в клубе для женщин

Москва, 13 марта. Популярного телеведущего Дмитрия Шепелева, уволенного с Первого канала, застали в клубе для женщин. В последнее время мужчину стали чаще замечать в окружении женщин.

Недавно звезда посетил женский клуб ZAVTRAK.club, одним из создательниц которой является его возлюбленная Екатерина Тулупова. На встречах клуба преимущественно обсуждается литература, Шепелев на мероприятиях выступает в качестве ведущего.

Пара в своих профилях в социальных сетях публикует фотографии со встреч тематического клуба. Телеведущий отметил, что провел уже вторую такую встречу.

«Невольно возникает вопрос: не боится ли Екатерина приводить избранника в компанию, где находятся лишь одни женщины? К чему это приведет, покажет время. Но, судя по публикациям, Дмитрий чувствует себя на таких встречах более чем комфортно», — пишут «Дни.ру».

Об отношениях Шепелева с Тулуповой стало известно в прошлом году. Пара познакомилась благодаря дружбе детей, которые ходят в один детский сад. Позднее стали появляться слухи, что ведущий собирается жениться на избраннице.

У телеведущего подрастает сын Платон, которому ему подарила певица Жанна Фриске. Женщина узнала о страшном диагнозе — онкологии — во время беременности. После рождения первенца Фриске лечилась в различных клиниках, но болезнь оказалась сильнее. Экс-солистка «Блестящих» скончалась в 2015 году от рака головного мозга, она ушла из жизни в своем доме в подмосковной Балашихе.