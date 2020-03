Вокалистка «Ленинграда» поддержит Little Big на Евровидении

Москва, 13 марта. Лидер группы The Hatters Юрий Музыченко выйдет на сцену вместе с рейв-коллективом Little Big на Евровидении-2020. Об этом The Hatters объявили в своем Telegram-канале.

В сообщении также говорится, что музыкантов поддержит своим участием вокалистка группы «Ленинград» Флорида Чантурия.

«Little Big едут на конкурс не одни - вместе с ними наш босс, а также бесстрашная Флорида Чантурия, известная широкой публике как участница группировки «Ленинград», — сообщают The Hatters, которые являются частью творческого объединения Little Big Family.

Накануне в эфире шоу «Вечерний Ургант» была представлена композиция Uno, с которой Little Big поедут на континентальный конкурс. Трек исполнен в привычном для рейв-коллектива стиле и включает в себя латиноамериканские мотивы.

Ранее фронтмен коллектива Илья Прусикин обратился к фанатам с просьбой не нагнетать обстановку. По его словам, не стоит преждевременно заявлять о победе Little Big на Евровидении, при этом артист поблагодарил поклонников за поддержку, передавало Федеральное агентство новостей.

Нынешний творческий конкурс станет 65-м по счету в истории Евровидения. Масштабное мероприятие пройдет с 12 по 16 мая, принимать его будет нидерландский город Роттердам. По результатам жеребьевки, Little Big выступят 12 мая в рамках первой части первого полуфинала.