Москва, 13 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала единственное место в Крыму, где экс-главы МИД Украины Павел Климкин сможет петь гимн Украины.

О своем желании сделать это в Симферополе, и в Донецке, и в Луганске, Климкин ранее заявил в интервью местным СМИ. По его словам, только после исполнения торжественной песни на территории полуострова закончится гражданская война на востоке Украины.

«Гимн Украины Климкин будет петь на территории украинского Генконсульства в Крыму – готовы рассмотреть заявку в кратчайшие сроки», — цитирует Захарову «Политэксперт».

Напомним, в 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого в стране началась гражданская война, которая продолжается до сих пор. Донецкая и Луганская народные республики отказались признавать легитимность новых киевских властей и объявили о своей независимости. Тогда киевские власти начали проводить против них так называемую антитеррористическую операцию.

Крым вышел из состава Украины весной 2014 года. Жители полуострова провели всеобщий референдум, по итогам которого приняли решение о воссоединении с РФ.