Атаки ВСУ поставили под угрозу встречу «нормандской четверки» в апреле

Обстрелы Вооруженных сил Украины по территории ДНР и ЛНР после завершения саммита Контактной группы в Минске ставят под угрозу встречу в «нормандском формате». Такое заявление Федеральному агентству новостей сделал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Александр Куренков.

ВСУ открыли огонь

Украинская армия после проведения встречи Контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе как-то по-своему поняла итог саммита — населенные пункты Донецкой Народной Республики на линии разграничения были обстреляны из минометов, гранатометов и стрелкового вооружения. Факт обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтверждает и представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Сообщается, что украинские военные открыли огонь в пределах участка разведения сил и средств Богдановка-Петровское. ВСУ использовали в том числе крупнокалиберные пулеметы.

Срыв встречи

Как отметил Александр Куренков, это уже не первый случай нарушения Украиной ранее заключенных договоренностей. Раз за разом Киев и украинские силовики демонстрируют свою полную недоговороспособность и нежелание переходить к конкретным действиям, ведущим к мирному урегулированию, уверен депутат.

«Эти обстрелы ведутся с одной стороны на фоне постоянных заявлений президента Украины Владимир Зеленского о желании мирного урегулирования, а с другой — на фоне постоянной агрессивно-националистической риторики со стороны украинских радикалов. Очевидно, что ни руководство Украины, ни командование ВСУ не способны контролировать агрессию праворадикалов», — пояснил Александр Куренков.

По мнению депутата, подобные действия, ставшие для Украины уже традиционными, явно противоречат Минским соглашениям. Они делают все менее реальным продвижение по выполнению комплекса мер и ставят под угрозу следующую встречу в «нормандском формате», запланированную на апрель, заключил Александр Куренков.

Ранее Куренков заявил, что Украина исчезнет с карты мира в случае мощного удара по Донбассу. По его мнению, «силовой сценарий» обернется для Киева большой кровью, а для украинских властей потерей рейтингов и остатков экономической и политической поддержки со стороны Запада.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.