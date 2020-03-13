Глава ЕК назвала ситуацию с коронавирусом шоком для европейской экономики

Москва, 13 марта. Остановить новую коронавирусную инфекцию невозможно, можно лишь замедлить ее распространение. Соответствующее заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Коронавирус стал крупнейшим шоком для экономики ЕС, но он не должен нанести ей перманентного ущерба», — отметила фон дер Ляйен.

С ее точки зрения, для того, чтобы замедлить распространение коронавируса, «потребуется замедление экономической жизни Евросоюза». Глава Еврокомиссии также рассказала о смягчении правил предоставления государственной помощи предприятиям, которые пострадали из-за коронавируса.

Еврокомиссия заявила о готовности дать разрешение странам ЕС напрямую поддерживать банки в том случае, если у них возникнут проблемы с ликвидностью из-за коронавирусной инфекции. Замглавы Еврокомиссии Валдис Домабровскис на пресс-конференции в Брюсселе отметил, что порядка восьми миллиардов евро будут направлены на поддержку и льготное кредитование малого и среднего бизнеса.

«Еврокомиссия выделила €1 млрд в качестве гарантий для привлечения €8 млрд на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса», — пояснил он.

О вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в китайском городе Ухань стало известно в конце прошлого года. Коронавирус быстро распространился по всему миру. Он оказывает значительное влияние на экономику многих стран. У России есть задел прочности для демпфирования негативного влияния коронавируса на экономику, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, ситуация с коронавирусной инфекцией стала определенным триггером, ускорила процессы и спровоцировала их обостренное проявление.