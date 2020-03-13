Крупнейшие банки России дезинфицируют деньги и готовы перейти на «удаленку» из-за пандемии

Москва, 13 марта. Крупнейшие банки России — Сбербанк и ВТБ — полностью соблюдают рекомендации, прописанные в указе мэра Москвы о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса: ограничивают деловые поездки, соблюдают карантин и готовы перевести часть сотрудников на удаленный режим работы. Подробнее в материале Федерального агентства новостей.

6 марта мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.

Мы узнали, какие меры профилактики проводятся в крупнейших банках страны — Сбербанке и ВТБ, где по данным на 2019 год работают 291 000 и 50 000 человек соответственно.

Указ мэра Москвы обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, сообщать о своем возвращении в РФ, при появлении симптомов обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций. Люди, вернувшиеся из КНР, Республики Корея, Италии, Ирана, Франции, ФРГ, Испании и других государств с неблагополучной ситуацией с коронавирусом, обязаны самоизолироваться на 14 дней со дня приезда в Россию. Все работодатели Москвы обязаны обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах и обязательно отстранять от работы сотрудника с повышенной температурой.

«ВТБ принял решение поэтапно внедрить проведение бесконтактного измерения температуры у сотрудников и посетителей в своих административных зданиях и дополнительных офисах банка, расположенных в Москве. В случае выявления повышенной температуры сотрудникам и посетителям будет необходимо вернуться домой и вызвать врача», — рассказали ФАН в пресс-службе финансовой корпорации.

По словам источника агентства в Сбербанке, такое же правило действует и у них: все сотрудники измеряют температуру на входе в здания банка, той же процедуре в обязательном порядке подвергают гостей и партнеров, приходящих на деловые встречи.

Банк ВТБ предложил клиентам проводить максимум операций в онлайн-режиме, чтобы воздержаться от личных визитов.

«Обеспечены возможности по проведению большинства операций в онлайн-каналах: подать заявку на кредит, оформить вклад и рефинансирование, совершить денежный перевод, поменять валюту, совершить оплату коммунальных услуг», — сообщили в пресс-службе ВТБ.

Сбербанк готов перевести определенные категории сотрудников на удаленный способ работы, если это возможно с учетом характера выполняемых задач, рассказал источник агентства.

«Если работа позволяет выполнять ее удаленно, то желательно перейти на удаленный режим, — сообщил собеседник ФАН. — Но это не делается в стиле «срочно переходим все на удаленный режим». Пока что формируется пул сотрудников, которых можно перевести на дистанционную работу».

Банк ВТБ еще в январе ограничил командировки сотрудников и рекомендовал воздержаться от личных поездок в страны с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой, сообщили в корпорации.

«На этой неделе данный список был расширен за счет Кореи, Японии, Ирана, Франции, Германии, Испании и Италии. Сотрудникам, которые выехали в указанные страны до вступления в силу данных ограничений, мы рекомендуем обеспечить по возвращении в Россию режим карантина сроком на 14 календарных дней», — уточнили в ответ на запрос ФАН.

Кроме того, все массовые совещания бизнес-подразделений ВТБ переведены на режим конференц-связи. Персонал регулярно информируют о новых рекомендациях Роспотребнадзора по борьбе с вирусными заболеваниями и настоятельно просят их придерживаться.

Сбербанк также уведомляет своих сотрудников об обязательной самоизоляции после посещения стран со случаями заболевания коронавирусом.

«Это только рекомендации, но все знают, что если решат поехать в отпуск в одну из таких стран, то потом придется брать больничный на две недели карантина», — обратил внимание источник в банке.

Нам также рассказали, что по рекомендациям Роспотребнадзора банки в постоянном режиме обеспечивают все необходимые профилактические мероприятия в своих отделениях: в течение дня в офисах проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют дезинфицирующие средства.

Добавим, что из-за коронавируса в Москве введено ограничение на проведение массовых мероприятий с участием более 5000 человек до 10 апреля, в Петербурге — с участием 1000 человек до 30 апреля. Работают колл-центры по вопросам коронавируса и борьбы с ним.