Совет Федерации оснастили дозаторами с антисептиками против коронавируса

Москва, 13 марта. В коридорах Совета Федерации появились дозаторы с дезинфицирующими средствами, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. Чтобы не портить стены, устройства крепят на деревянные дощечки в углах коридоров. Для дополнительной дезинфекции в Совфеде регулярно обрабатывают ручки дверей.

Ранее такие же меры безопасности приняли в Государственной думе в связи с угрозой распространения коронавируса: диспенсеры с антибактериальными средствами появились возле туалетов на этажах, возле лифтов, в буфете и столовых. Перила, поручни, дверные ручки — все, к чему может прицепиться инфекция, обрабатывают специальным раствором трижды в день. В Госдуме звучали предложения даже ограничить прием посетителей и изменить проведения круглых столов и слушаний, но пока что нижняя палата парламента сохраняет обычный режим работы.

Напомним, здание на Охотном ряду каждый день посещает от 3000 до 5000 человек, в дни парламентских слушаний количество посетителей доходит до 7000 человек.

Тему регулярной дезинфекции даже подняли на пленарном заседании 12 марта. Стало известно о том, что парламентарий Сергей Катасонов после возвращения из Франции проигнорировал карантин и пришел на работу в Госдуму.

Депутат сообщил, что не знал о введенных из-за коронавируса ограничениях для прибывших из Франции, поэтому не стал самоизолироваться. В думском комитете по контролю и регламенту уже заверили, что Катасонов будет отвечать за нарушение. На добровольном карантине сейчас находится и другой депутат Петр Толстой.

Указ мэра Москвы от 6 марта обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, сообщать о своем возвращении в РФ, при появлении симптомов обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций. Люди, вернувшиеся из КНР, Республики Корея, Италии, Ирана, Франции, ФРГ, Испании и других государств с неблагополучной ситуацией с коронавирусом, обязаны самоизолироваться на 14 дней со дня приезда в Россию.

До сих пор одной из самых действенных профилактики врачи называют личную гигиену — чистые руки и рабочие поверхности, поэтому санитарная обработка и дозаторы с антибактериальным гелем считаются вполне действенными мерами.