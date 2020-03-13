Россия и Турция 15 марта начнут патрулирование трассы М4 в сирийском Идлибе

Анкара, 13 марта. Военные России и Турции начнут совместное патрулирование трассы М4 в сирийской провинции Идлиб 15 марта. Соответствующее соглашение было подписано по итогам переговоров в Анкаре, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

«Подготовленный документ был подписан двумя сторонами, он вступил в силу. Мы увидим первое применение 15 марта», — сказал он.

Акар подчеркнул, что совместное патрулирование поможет установлению постоянного режима прекращения огня в идлибской зоне деэскалации, передает турецкое издание Sabah. Кроме того, глава Минобороны Турции сообщил, что российские и турецкие военные создадут совместные координационные центры в Идлибе для мониторинга режима прекращения огня. При этом Акар не уточнил, где и когда появятся эти центры.

Напомним, 5 марта в Москве состоялись переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, касающиеся урегулирования ситуации в Идлибе. Стороны заявили о необходимости политического решения данного вопроса. Также Москва и Анкара договорились создать коридор безопасности вдоль трассы М4.

13 марта в турецкую столицу на переговоры по Идлибу прибыли представители российской военной делегации. Анкара отметила, что встреча прошла в позитивном ключе.