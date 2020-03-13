Нарышкин рассказал о сотрудничестве спецслужб России и США

Москва, 13 марта. Российские и американские спецслужбы поддерживают плодотворное сотрудничество. Об этом рассказал глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По его словам, особенно плотное взаимодействие стороны осуществляют по линии борьбы с международным терроризмом.

«Служба внешней разведки в целом поддерживает очень хорошие плодотворные партнерские отношения с большинством специальных служб, в том числе со спецслужбами Соединенных Штатов Америки», — заявил Нарышкин.

Он подчеркнул, что СВР контактирует прежде всего с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США.

«Мы ведем довольно широкие обмены оперативной разведывательной информацией об устремлениях террористических группировок, о персональном составе, руководящем составе, о каналах финансирования», — пояснил директор СВР.

Нарышкин подчеркнул, что политические разногласия между странами не препятствует взаимодействию спецслужб, в том числе ФСБ России и американского ФБР.

В качестве результата такого партнерства он считает, например, предотвращение теракта в Санкт-Петербурге по информации коллег из США.

Напомним, в декабре 2019 года сотрудники ФСБ задержали в Северной столице двух граждан РФ, которые планировали осуществить теракты в людных местах во время новогодних праздников. После того, как экстремисты были обезврежены, президент России Владимир Путин выразил благодарность своему коллеге из США Дональду Трампу.