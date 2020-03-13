Российскому журналисту запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма

Киев, 13 марта. Украинская Госпогранслужба отказалась пропускать на территорию страны российского журналиста, обвинив его в «несанкционированном» посещении Крыма.

«Сейчас за нарушение законов Украины пограничники запретили россиянину въезд на территорию нашей страны сроком на три года и отправили обратным рейсом в Минск», — сообщает ведомство, не уточняя имя и фамилию журналиста.

Как сообщает «Украинская правда», речь идет о корреспонденте НТВ Алексее Петрушко. Отметим, что это далеко не первый подобный случай за последние годы. Украина регулярно запрещает въезд российским журналистам, обвиняя их в посещении Крыма или критике действий украинской власти.

Вопрос о цензуре и попытке ограничить свободу информации на Украине был задан президенту страны Владимиру Зеленскому в конце прошлого года во время пресс-конференции по итогам встречи «нормандской четверки». Зеленский тогда заявил, что Киев намерен проводить открытую политику, поэтому лично пригласил российских журналистов в свою страну. После этого пограничники пропустили съемочную группу российского телеканала «Звезда».

Напомним, что Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение. С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии.