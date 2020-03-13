Следователи и журналисты не дождались Порошенко в Киеве, он бежал в Испанию

Бывший президент Украины Петр Порошенко сбежал из страны перед допросом в ГБР, на котором следователь, по информации силовиков, собирался вручить ему подозрение и потребовать его ареста. Украинский политикум воспринял это событие без удивления. Многие предполагали, что после смены генпрокурора за Порошенко возьмутся всерьез, при этом ответить на многие обвинения в свой адрес ему, по сути, нечего. Корреспондент Федерального агентства новостей передает с места событий.

О том, что экс-глава страны покинул Украину вместе с семьей и не придет на очередной допрос в Госбюро расследований, стало известно еще накануне. Тем не менее несколько съемочных групп украинских телеканалов в назначенное время приехали на Вокзальную, 19. Они надеялись, что даже в отсутствие Порошенко ко входу в ведомство подтянется его «уличная поддержка», с плакатами и мегафонами, или хотя бы его адвокаты. Увы, как убедился корреспондент ФАН, ничего подобного не произошло — работники СМИ больше часа простояли у входа в здание, но никто из представителей и сторонников бывшего президента так и не появился.

«Да, теперь уже нескоро Петя придет сюда вновь, — предположил один из журналистов. — Если он решился сбежать, то, скорее всего, вернется только в случае госпереворота в стране. Или не вернется вообще».

По мнению киевских коллег, надежда на появление громкой толпы сторонников Порошенко тоже изначально была слабой, ведь всем этим людям нужно платить за поддержку приличные деньги. А экс-глава известен своей скупостью и вряд ли стал бы тратиться на акцию возле ГБР в свое отсутствие.

Вероятность того, что по приходе 13 марта на допрос в ГБР ему вручили бы «пидозру» и отправили под арест (как минимум домашний), была крайне высока, полагают киевские массмедиа и эксперты. В отношении Порошенко после его провала на президентских выборах в 2019-м было заведено как минимум 14 уголовных производств. Кроме подозрений в госизмене, злоупотреблении служебным положением и попытке узурпации судебной власти, он также проходит как свидетель по делу об отмывании денег на сумму 300 млн долларов, полученных при продаже завода «Кузница на Рыбальском».

Кроме того, 6 августа 2019 года было заведено дело по факту «позорного путешествия» Порошенко и его семьи на Мальдивы в 2018-м. Юристы привели убедительные доказательства, что все семейство экс-президента незаконно пересекло границу по поддельным паспортам. Еще одно обвинение против него — «организация перехода кораблей военно-морских сил Украины через Керченский пролив 25 ноября 2018 года», который, напомним, закончился международным скандалом и арестом 24 украинских моряков российскими спецслужбами.

Украинские эксперты отмечают, что все поданные против Порошенко иски были составлены командой профессиональных юристов во главе с бывшим главой юридического управления в администрации экс-президента Виктора Януковича Андреем Портновым. И опровергнуть обвинения по многим из них — например, по махинациям вокруг завода «Кузня на Рыбальском» или по злоупотреблению властью, — было не в силах его адвокатской команды.

Ранее Петр Порошенко под разными предлогами пропустил более 30 вызовов на допросы в ГБР, пользуясь своей депутатской неприкосновенностью (он является главой фракции «Европейская солидарность» в Верховной раде). Однако с 1 января эта неприкосновенность с него была законодательно снята, как и с других членов украинского парламента. Впрочем, даже после этого у Порошенко оставался еще один «козырь в рукаве» — это назначенный президентом Владимиром Зеленским генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. По информации источников в силовых структурах, он отчаянно тормозил любые расследования в отношении экс-президента и пресекал предъявление ему «пидозры» по всем делам.

Все это время Порошенко отчаянно бодрился, чтобы не дать повода упасть духом своим сторонникам. Например, в свои редкие визиты в ГБР он публично предъявлял под телекамеры некую судебную бумагу, говоря, что «это решение суда о закрытии моего дела». Позже ГБР опровергало эту информацию, и оказывалось, что это всего лишь уведомление о пересмотре одного из дел.

Однако на прошлой неделе Рябошапку официально сняла с должности Верховная рада, и над Порошенко уже вполне зримо завис дамоклов меч правосудия. По слухам, прежде чем покинуть страну, он провел целый ряд консультаций со своей адвокатской командой (ее возглавляет россиянин Илья Новиков), а также политическими партнерами. В итоге, по данным источников в «Европейской солидарности», экс-президент еще 8 марта вылетел в Испанию с пересадкой в немецком Франкфурте. Пока неизвестно, находится ли он до сих пор в Испании или полетел куда-то дальше.

Некоторые политические эксперты на Украине говорят, что теоретически Порошенко еще может вернуться. В конце концов, в стране у него остались многомиллиардные активы, в том числе целая кондитерская империя «Рошен», включающая обширную сеть заводов, складов и фирменных магазинов, расположенных на центральных улицах украинских городов. Кроме того, эмигрировав, бывший президент бросает на произвол судьбы не только свою фракцию «Европейская солидарность», но и целую сеть блогеров-«порохоботов», а также группировки радикальных патриотов, которые он в последнее время спонсировал из собственных средств.

Еще один аргумент за его возможное возвращение: однажды, в августе 2019-го, Порошенко уже покидал Украину вместе с семьей. Тогда многие решили, что он опасается мести со стороны новой власти и больше на Украину ни ногой. Однако в тот раз все закончилось хорошо для Петра Алексеевича — он не только благополучно вернулся, но и дал несколько бодрых интервью. В одном из них экс-президент заявил, что «не собирается ни от кого скрываться».

«Мне бояться нечего. И краснеть не за что. Если это будет политическое правосудие, то могу сказать, что я еще в 2014-м на фронте перестал бояться. И мне совершенно безразлично, что будет со мной. Я ни от кого не собираюсь прятаться, так как это будет большой подарок [президенту России] Владимиру Путину. На самом деле мой оппонент не Зеленский, мой оппонент — Путин», — пафосно сообщил Порошенко.

В другой раз он сказал журналистам: «Я несу ответственность перед страной, украинским народом и перед миром. И отнюдь не боюсь никаких расследований. Более того, я буду гордиться любым уголовным делом, которое откроют против меня по факту».

Впрочем, сейчас Петр Порошенко почему-то не спешит гордиться своими уголовными делами, а вместо этого трусливо сбежал за границу. Многие на Украине задаются вопросом: а что, собственно, мешало новой власти во главе с Владимиром Зеленским помешать выезду экс-президента? О такой возможности было известно заранее, а перекрыть выезд из страны для действующего главы или топ-силовика — вопрос одного телефонного звонка.

По этому поводу местные политологи говорят, что судьбу Порошенко и некоторых его подручных плотно «курируют» из Белого дома. И именно там, а не на Банковой, принимают решения о том, кто из украинских политиков должен сидеть в тюрьме, а кто — заседать в Раде. Как говорится, «издержки» внешнего управления, пойти против которого не в состоянии даже действующий глава государства.