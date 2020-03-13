Российскую неделю бизнеса и съезд РСПП отменили из-за угрозы коронавируса



Москва, 13 марта. Российскую неделю бизнеса и съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) отложили из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявил президент (РСПП) Александр Шохин.

Мероприятие должно было пройти в Москве с 16 по 19 марта. По словам Шохина, планировалось, что в нем примет участие президент РФ Владимир Путин.

Глава РСПП добавил, что все могут перенести на октябрь 2020 года. Точные даты пока неизвестны.

Сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о случаях заражения COVID-19 в России. Он попросил журналистов, освещающих деятельность работы Кремля, быть внимательными к своему состоянию, и в случае плохого самочувствия не подвергать опасности окружающих.

«Мы пока работаем без ограничений. Мы просим проявлять особую бдительность. Это и меры предосторожности, и меры уважения ко всем», — подчеркнул он.

Отметим, что российская неделя бизнеса и съезд РСПП стали не первыми мероприятиями, которые отменились из-за коронавируса. Ранее было принято решение отменить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), Ялтинский международный экономический форум.

10 марта в Москве запретили проведение массовых мероприятий численностью более 5 тыс. человек. 13 марта режим повышенной готовности к ЧС из-за коронавируса был введен также в Петербурге и Ленобласти. В Северной столице до конца апреля запрещены массовые мероприятия численностью более 1 тыс. человек, а в 47-м регионе — под запретом мероприятия численностью более 300 человек.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России составляет 34 человека.