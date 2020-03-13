Ливийский МИД призывает российских бизнесменов инвестировать в страну

Бенгази, 13 марта. На встрече в штаб-квартире внешнеполитического ливийского ведомства в Бенгази министр иностранных дел и международного сотрудничества Ливии Абдель Хади Хувейдж провел переговоры с главой Российского центра международного партнерства и делового сотрудничества (ЦМПДС) Станиславом Кудряшовым на тему бизнес-сотрудничества. Об этом сообщается на сайте арабского телеканала 218 TV.

Встреча состоялась в рамках визита российского дипломата в составе российской делегации, прибывшей в Бенгази — среди россиян был также член Комитета по надзору в Центре международного партнерства и делового сотрудничества Дмитрий Каширин.

Глава российского ЦМПДС и министр иностранных дел Ливии обсудили способы поощрения российских бизнесменов, инвестирующих в регионы, подконтрольные тобрукскому правительству.

Напомним, визит российской делегации в Ливию состоялся в рамках развития отношений между странами в различных сферах и был ответом на призывы Хувейджа, в которых он рассказывал о реальной ситуации в североафриканской стране. Глава ливийского МИД в своих обращениях к российским бизнесменам отмечал, что климат как раз подходит для инвестиций, а районы, подконтрольные Временному правительству, безопасны.