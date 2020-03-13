Скандалы, в центре которых оказываются русские матери, финские отцы, их дети и органы опеки, продолжаются в Финляндии. Накануне издание Iltalehti опубликовало статью «Четырехлетнего финского ребенка незаконно вывезли в Россию» о том, как мать якобы забрала малыша у отца-одиночки и незаконно вывезла его в РФ больше недели назад.

О том, почему финская ювенальная юстиция становится ловушкой для русских матерей и как с этим связана нарастающая русофобия в странах Европы и Прибалтики, рассказал финский политолог и международный правозащитник Йохан Бекман в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

— Йохан, в России вас в первую очередь знают по ряду дел о защите прав «русских мам» в Финляндии, защите прав детей из смешанных российско-финских семей. Происходят ли нарушения сейчас, или такие скандалы сошли на нет?

— Проблема еще актуальна, потому что юридические рамки не совпадают с актуальной жизнью. Очень много есть между нашими странами смешанных семей, браков, есть дети с двойным гражданством. По моим данным, в Финляндии проживают тысячи смешанных русско-финских семей. Последние цифры несколько лет назад — 3–4 тысячи семей. Это положительный момент.

Отрицательный момент — некоторые очень странные скандалы, в которые, к сожалению, попадали именно русские матери — обычные, хорошие, нормальные женщины. Это мамы с российским гражданством, которые жили в Финляндии.

Эти случаи происходят на постоянной основе. Правда, нужно отметить, что проблема получила положительное развитие, в первую очередь, благодаря Павлу Юрьевичу Астахову (являлся уполномоченным по правам ребенка в РФ с 2009 по 2016 год. — Прим. ред.), а после него — Анне Юрьевне Кузнецовой, которая работает также очень эффективно. Благодаря Кузнецовой между Финляндией и Россией уполномоченными по правам ребенка был подписан меморандум о том, как они будут дальше сотрудничать.

Но, к сожалению, появляются новые случаи.

Причем обычно они возникают из того, что русская мама совершила абсолютно нормальный поступок или вообще ничего не совершила, и вдруг в школе говорят: «вы якобы шлепнули вашего ребенка».

И закручивается вот это колесо. Еще одна очень частая проблема — мама [с ребенком] уехала в Россию. Раньше основанием для изъятия ребенка было намерение русской матери уехать. То есть, она только собиралась или планировала это сделать. Что это такое? Гражданка России с ребенком с российским гражданством всегда имеют право приехать в РФ.

Вот этот последний скандал в финской прессе: русская мама якобы незаконно уехала с ребенком в Россию. Финский отец попросил возбудить уголовное дело о похищении ребенка. При этом написано, что у ребенка есть российский паспорт. А финское законодательство никакого разрешения от другого родителя не требует. Мы имеем право путешествовать, как мы хотим. В такой ситуации есть некие такие юридические моменты, которые еще предстоит определять.

— Только русские мамы попадают в такие скандалы, или гражданки других стран тоже?

— Естественно, есть случаи с разными мамами. Но я бы сказал, что именно русские мамы попали в самую странную ситуацию. Это связано, в первую очередь, с тем, что Россия рядом, и русских матерей очень много в Финляндии, они часто ездят туда-сюда. Плюс могут возникнуть определенные конфликтные ситуации, которые очень быстро развиваются между русскими женами и финскими мужьями.

— Не связываете ли вы такое отношение к русским женщинам в Финляндии с трендом на нарастание русофобских настроений в Европе?

— Естественно.

Но Финляндия не Украина — это тоже надо понимать, и Финляндия не Эстония. Мы, конечно, более спокойно относимся к русским, но есть у нас проблемы. Это видно именно по судебным процессам. <…>

Я бы сказал, что сейчас русские матери и дети защищены лучше. Но я бы в любом случае рекомендовал первым делом позвонить в посольство. Это можно сделать в любое время, хоть в субботу или воскресенье ночью. Позвонить и рассказать, что произошло.

— Вы на протяжении 10 лет занимаетесь такими делами. Как думаете, в связи со всеми скандалами не формируется ли негативное восприятие «русской мамы» в финском обществе?

— Нет. Ни в коем случае. Во-первых, потому что финская пресса приняла решение ни слова не писать об этом. Последнее большое крупное дело было 10 лет назад — это дело Риммы Салонен (в прессе известно также «дело Антона Салонена» — российско-финский международный инцидент, причиной которого стало применение методов ювенальной юстиции финскими службами опеки. В 2008 году мама Антона, Римма, вывезла мальчика в Россию. В апреле 2009 года ребенка забрал финский отец, и Антона вывезли в Финляндию в багажнике дипломатической машины Генконсульства Финляндии в Петербурге. — Прим. ред.). После этого скандала финские СМИ приняли странное решение молчать. Если в России широко писали о деле [Виктории] Медведевой, то финны о таком очень осторожно пишут.

— Это хорошо или плохо?

— Это очень плохо. Потому что наши средства массовой информации должны объективно оценивать ситуацию. Как вы работаете — четко, порядочно, спрашиваете мнение у всех сторон, плюс экспертов, юристов, властей и так далее. И можно составить общую картину происходящего. А финские СМИ подают это так: «в России пишут о каком-то детском скандале, но это все придумано, это все пропаганда и гибридная операция». В последнее время стало еще хуже.

— Почему такие скандалы с иностранными родителями в Финляндии вообще происходят?

— У нас очень плохой закон в Финляндии о похищении ребенка. Там не написано, что похищение — это если уехал без разрешения [второго родителя], потому что разрешения не требуется. Написана очень общая формулировка: «если уехал в другую страну, нарушая право на опекунство». На этой основе, в принципе, можно против очень многих иностранных матерей возбудить такое дело.

— К вам за помощью обращаются за помощью только в Финляндии или из других стран тоже?

— Со всего мира. Из Америки, Европы. Из Швеции обращались белорусские матери. Из Германии — украинские матери. С Прибалтики тоже, хотя не так много. Если говорить об Эстонии, то, несмотря на то, что там есть большие проблемы апартеида, я не слышал о преследовании матерей ювенальной юстицией. Но в Финляндии есть русские матери с эстонским гражданством, и они звонят.

— Раз уж речь зашла об Эстонии, давайте поговорим о вашей истории с объявлением «персоной нон грата».

— Официального решения нет в отношении меня. Но почему-то меня два раза арестовали прямо в порту Таллина.

Писали всякую ерунду, что я якобы опасен для национальной безопасности Эстонии. Я, конечно, добавлю это в резюме: это очень-очень круто.

Но после этого, конечно, мне не хотелось туда ездить. Это неприятно в любом случае: арест в порту, сразу депортация. Сейчас я туда не езжу, предпочитаю Крым — был там много раз. Я очень люблю ваш Крым и хочу передать сердечный привет всем крымчанам. Я был международным наблюдателем референдума 16 марта, был международным наблюдателем президентских выборов в Крыму. Я очень люблю Крым и каждый день думаю о том, чтобы туда переехать все-таки.

Я поддерживаю права русских и русскоговорящих в Прибалтике целиком. Я считаю, что их права нарушены. Они являются жертвами политических преследований, жертвами политики апартеида — политики разделения. На самом деле, это нацистская политика. Я не могу понять, как человек, который родился в Эстонии, всю жизнь прожил в Эстонии, работал в Эстонии, зарабатывал там, не может получить гражданство. Потом, у них же есть эти унизительные языковые экзамены, про которые они все время говорят.

Они говорят про советскую оккупацию — извините, пожалуйста, кто жил лучше эстонцев во время Советского Союза?

Последние годы, может, именно с 2014 года — после Крыма, все развивается в худшую сторону. Есть у нас ситуации на Украине, в Прибалтике, в Польше. То, что мне не нравится — это война против исторической памяти. Против монументов, которые поляки ликвидируют, уничтожают, сносят — чуть ли не каждую неделю что-то происходит. Это, конечно, отвратительно. Это ужасно. То же происходит в Эстонии. Я стал персона нон грата в Эстонии, когда я стал защитником «Бронзового солдата». Это было в 2007 году, и с того момента они стали меня преследовать.

— Как вы думаете, к чему может привести эта война против исторической памяти?

— Я должен сказать, что это откровенная грубая реваншистская пропаганда — переписывание истории Второй мировой войны. Ее идея в том, что якобы Сталин и Советский Союз виноваты в чем-то, якобы они напали на Германию, якобы то, что сделал Гитлер — это была «самооборона». В принципе, тут ничего нового нет. Эта версия была еще у нацистов.

То есть фактически — это нацистская версия истории Второй мировой войны.

Эта версия сейчас очень распространена на Украине, в Прибалтике, в Польше. Но, например, в Финляндии — весьма слабо.

Тем людям, которые стояли за распад СССР и хотят видеть распад России, — им не нравится, что Россия укрепляется. Но надо понимать, что победа Сталина и советской армии, советского народа и ликвидация нацизма, и создание ООН, и то, что после войны ввели понятие «права человека», — это основание нашей жизни. Победа – фундамент нашей жизни. Не только вашей жизни в России и странах бывшего Советского Союза, это фундамент жизни везде. Мы должны понимать это идеологическое основание победы.

<…> Фальсификация истории Второй мировой войны — одна из гибридных операций против России. Это вид информационно-психологической войны, и ее цель — каким-то образом повлиять на ваш народ так, чтобы вы начали испытывать какое-то странное чувство вины. Вины за то, что якобы вы виноваты в чем-то, якобы вы напали на кого-то. Это какая-то тщательная психологическая работа, но думаю, что она не очень успешна.