Успенская отказалась общаться с Собчак после конфликта в студии

Москва, 13 марта. Звезда русского шансона Любовь Успенская заявила, что больше никогда не будет выступать на российском телевидении после общения с Ксенией Собчак. Так она прокомментировала свой конфликт с телеведущей, который произошел во время скандальной передачи «Док-ток».

Певица призналась, что встреча с Собчак в студии стала для нее неожиданностью. Изначально она договаривалась об эксклюзиве с Дмитрием Борисовым.

«Я никогда не думала, что она может пойти на такое. Использовать мое горе ради хайпа. Совести у нее нет никакой. После этой программы решила, что никогда больше не пойду ни на один канал», — рассказала Успенская в интервью изданию «Собеседник».

Отвечая на вопрос журналиста, что она собирается сказать Собчак при следующей встрече, артистка возмутилась: «Да кому она нужна! Ничего говорить не буду!». По словам Успенской, сегодня Собчак становится крайне токсичной и нерукопожатной фигурой. От нее отвернулись даже те люди, которые раньше к ней хорошо относились. В качестве примера певица привела свою коллегу Валерию, которая «послала Собчак на три буквы», когда та пригласила ее в свое шоу.

Напомним, что ранее Успенская посетила шоу «Док-ток», однако покинула его в середине выпуска. Певицу возмутило поведение Собчак, которая раскритиковала отношения своей гостьи с дочерью. Примечательно, что передача «Док-ток», запуск которой состоялся совсем недавно, с самого начала оказалась в центре скандала. Многим зрителям не понравился выбранный Ксенией Собчак и Александром Гордоном формат. Ведущие позиционируют программу как детальное изучение наиболее резонансных случаев и взгляд на ситуацию под другим углом, однако зрители полагают, что авторы просто пережевывают старые темы, не привнося в обсуждение ничего нового.