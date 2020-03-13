В России выписали восьмерых излечившихся от коронавируса

Москва, 13 марта. Восемь выздоровевших от коронавируса пациентов выписаны из российских больниц. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России.

По данным ведомства, среди выздоровевших два гражданина Китая, пять россиян и один гражданин Италии.

«Выписаны c выздоровлением: два гражданина КНР, пять — граждан России, один итальянец», — говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает 132 тысячи человек. От коронавируса погибло около пяти тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

На территории России зарегистрировано 34 случая коронавирусной инфекции. Отмечается, что большая часть заразившихся посещали Италию, которая охвачена эпидемией.