Багдасаров призвал принять жесткие меры против рвущихся в Европу мигрантов

Москва, 13 марта. Остановить поток беженцев в Европу возможно только за счет ужесточения политики в отношении мигрантов и действий пограничных служб, считает директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Он назвал провокацией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана действия Анкары в отношении европейских стран по мигрантам. По его мнению, странам Евросоюза следует пожертвовать частью европейских ценностей в борьбе с нелегальными мигрантами.

«Пора пожертвовать частью «европейских ценностей», особенно на фоне коронавируса. В Иране коронавирус — тысячи заболевших! Через границу рвутся здоровые лбы, так что пора оружие применять, иначе их не остановить», — сказал эксперт в беседе с Nation News.

Более того, как считает руководитель Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии, Евросоюз должен не только не пускать к себе новых нелегалов, но и депортировать тех, кто прибыл на территорию ЕС до этого.

«Пока беженцам выплачивают большие пособия и позволяют устанавливать свои порядки, так все и будет. Они получают хорошие деньги, живут бандитизмом. При такой политике они сами никогда не уйдут», — указал Багдасаров.

Политолог не видит ничего удивительного в политике США, которые бросили европейцев на произвол судьбы в трудный момент. По его словам, европейским государствам не нужно ни на кого рассчитывать и искать помощи у псевдопартнеров.

Толпа мигрантов нахлынула на греческий остров Лесбос. Нелегалы устроили на острове беспорядки — они напали на корреспондента Федерального агентства новостей и французских журналистов. Атаковавшими представителей прессы были бежавшие от войны в Афганистане пуштуны, а не сирийцы, как говорит Турция, шантажируя Европу.