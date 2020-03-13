Поправки в конституцию. За что и как будут голосовать граждане России

Как будет проходить общероссийское голосование? Какую роль в организации процесса сыграют исполнительные органы власти? Насколько законна будет агитация «за» или «против» предложенных поправок в главный документ страны? Как стать наблюдателем за ходом голосования?

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей приглашают журналистов на пресс-конференцию, посвященную голосованию по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Мероприятие состоится в понедельник, 16 марта, в 14.00, в нашем пресс-центре по адресу Приморский проспект, 78, корпус 5.

В ходе пресс-конференции эксперты обсудят специфику предстоящего голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации.

В мероприятии примут участие:

— Михаил Евгеньевич Лебединский, председатель избирательной комиссии Ленинградской области;

— Ольга Николаевна Амельченкова, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», член Центрального штаба ОНФ, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации;

— Андрей Витальевич Малков, руководитель аппарата Общественной палаты Санкт-Петербурга;

— Дмитрий Антонов, заместитель руководителя Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга («Волонтеры Конституции»);

— Алексей Владиславович Ломов, депутат Законодательного собрания Ленинградской области;

— Георгий Арсенович Багирян, координатор ассоциации «Независимый общественный мониторинг»;

— Неман Гиджран оглы Рагимов, вице-председатель Совета молодых юристов при Межрегиональном отделении Ассоциации юристов России;

— Алексей Анатольевич Громский, политтехнолог, эксперт Агентства политических и экономических коммуникаций, эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Медиагруппа «Патриот» приглашает к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

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