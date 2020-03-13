Сирия, 13 марта. Турция не выведет боевую технику из Идлиба. Протурецкий боевик погиб в Хасаке при взрыве автомобиля. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по укреплениям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» на севере Латакии.

ВС Турции и союзные силы: отказались от вывода военной техники из Идлиба.

«Сирийская национальная армия» (СНА): потеряли одного боевика на севере Хасаки при взрыве автомобильной бомбы.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: якобы отразили две попытки сирийской армии продвинуться на северо-востоке Латакии.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели рейд в Алеппо и арестовали трех человек.

Провинция Латакия

На северо-востоке провинции продолжаются боестолкновения между правительственной армией и боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» и аффилированных группировок, поддерживаемых Турцией, у города Кабана и на склонах Курдских гор. Медиаактивисты «вооруженной оппозиции» распространяют сообщения о том, что террористы успешно отразили две атаки сирийской армии. Как передает агентство NPA Syria, потери понесли обе стороны. По словам полевого источника, высоты у города Кабина считаются передовой позицией, которая гарантирует контроль и над районом стратегического города в Идлибе - Джиср-аш-Шугуром, который также находится под влиянием боевиков «Исламской партии Туркестана»¹.

Провинция Алеппо

В районе города Манбидж боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) арестовали трех молодых людей в окрестностях города. Как сообщает радио Al Kul, ссылаясь на источник в городе, юношей задержали у деревни Бахрат и вывезли в неизвестном направлении. Напомним, что курдские боевики в настоящее время развернули широкомасштабную кампанию по вербовке новобранцев и во время рейдов забирают прямо с улиц юношей и девушек, как в возрасте 18 до 30 лет, так и несовершеннолетних.

Провинция Идлиб

Источники Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) сообщают, что недавний конфликт террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в городе Сармада на самом деле произошел не с местными жителями, как сообщали медиаактивисты ранее, а с местными боевиками из протурецких фракций, которые прибыли в Идлибскую зону деэскалации из зоны операции «Щит Евфрата». Утром отряды «Хайят Тахрир аш-Шам» стянули подкрепления и штурмовали жилые кварталы, потеряв в итоге шесть человек. Позднее террористы выдвинули список требований к чтобы урегулировать конфликт. Террористы потребовали сдать им оружие, в ответ они обещают найти и привлечь к ответственности виновного за избиение мужчины на КПП. Была достигнута договоренность об отправке некоторых лиц, которые недавно прибыли из районов на севере Алеппо, обратно.

Турецкие войска не будут выводить тяжелое вооружение из своих наблюдательных пунктов в Идлибе, сообщает радио Sputnik со ссылкой на турецкое Минобороны. Президенты Турции и России провели шестичасовые переговоры 5 марта, в ходе которых удалось согласовать режим прекращения огня в провинции Идлиб. Однако переброску подкреплений и военной техники в провинцию Анкара не прекратила.

Провинция Хасака

Как передает новостное агентство Alk Habour, на севере провинции Хасака в зоне контроля протурецких боевиков взорвалась автомобильная бомба. Взрыв произошел в городе Рас-аль-Айн, самодельное взрывное устройство было установлено под капот автомобиля боевиков у блокпоста, один погиб. Имя погибшего - Амури абу-Тарек. Информации о других пострадавших не поступало. В установке бомбы подозреваются курдские боевики, осуществляющие подпольную деятельность в подконтрольных протурецким силам районах.

Источник также сообщил, что на востоке провинции над городом Камышлы была замечена разведывательная авиация международной коалиции.