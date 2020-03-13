МИД Ирака вызвал послов США и Британии после авиаударов коалиции

Багдад, 13 марта. Министр иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким вызвал послов США и Великобритании в Багдаде в связи с авиаударами международной коалиции, в результате которых погибли шесть иракских военных.

«Глава МИД созвал экстренное заседание при участии заместителей и советников министерства, чтобы изучить меры в связи с американской атакой, и приказал вызвать послов США и Великобритании в Багдаде», — сообщает пресс-служба МИД Ирака.

13 марта США нанесли авиаудары по пяти объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в Ираке. Авиаудары стали «пропорциональным ответом» на обстрел военной базы «Эт-Таджи», в результате которых погибли двое американских военных.

В Пентагоне утверждают, что удары носили «оборонительный характер» и являлись ответом на угрозу, которую создают поддерживаемые Ираном шиитские отряды ополченцев.