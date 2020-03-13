Дочь Заворотнюк рассказала, как мать поддерживала ее в «рок-н-ролльном прошлом»

Москва, 13 марта. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что была невыносимым подростком и заставляла близких волноваться. О своем «рок-н-ролльном прошлом» она рассказала на странице в Instagram.

«Будучи подростком, я была невыносимым ребенком, просто маленькой оторвой», — написала девушка.

Анна Заворотнюк сообщила, что в тот период постоянно перекрашивала волосы, стриглась, делала пирсинг и всячески экспериментировала со внешностью. Кроме того, она сделала две татуировки, от одной из которых сейчас пытается избавиться.

«Я даже не представляю, как все эти эксперименты выдержала моя шевелюра и мои близкие, особенно дедушка», — отметила Заворотнюк-младшая.

Также дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» рассказала, что была готом, являлась большой поклонницей аниме, которое смотрит до сих пор, а после начала экспериментировать со спортом. Тогда ей купили скейт и BMX, правда Анна Заворотнюк отметила, что делать трюки так и не научилась.

Подписчики девушки поинтересовались, как на все происходящее с ней в то время реагировали родители.

«Мама всегда и во всем меня поддерживала, она подарила самое лучшее и беззаботное детство мне и брату», — ответила она.

Напомним, еще прошлым летом в СМИ появились слухи о тяжелом онкологическом заболевании Анастасии Заворотнюк. Близкие актрисы до сих пор не дали никаких официальных комментариев по поводу ее диагноза. Ранее Анна Заворотнюк заявила, что ее семья не намерена раздувать шоу из трагедии.