Матч СКА и «Йокерита» может пройти при пустых трибунах

Санкт-Петербург, 13 марта. Встреча петербургского хоккейного клуба СКА и финского «Йокерита» может пройти при пустых трибунах. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в СКА.

Он добавил, что «Йокерит» пока не снял заявку на приезд. Решение о дальнейших действиях СКА будет принимать по мере развития ситуации.

Собеседник ФАН не исключил возможность отмены визитов иностранных команд из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, некоторые ограничения по проведению матчей уже приняты в Казани и Уфе.

Напомним, что матч плей-офф СКА и «Йокерита» (Хельсинки) запланирован на 17 марта. Ранее сообщалось, что матч между хоккейными командами «Москва» и «Динамо» прошел без зрителей. Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в КХЛ, «Спартаку» выдвинули условие: ему разрешат провести матч со зрителями, если он сможет обеспечить проход только 5 тыс. человек, однако клуб назвал это нереальным.

В пятницу также стало известно о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отложил все матчи на следующей неделе, включая игры Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА. Отметим, что под вопросом остается также проведение летних Олимпийских игр и Евро-2020.

Причиной стала эпидемия коронавируса, вызывающего пневмонию. Первая вспышка произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, унеся жизни более 4 тыс. человек.