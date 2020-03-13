Шахрин рассказал, как оказался на грани развода с женой

Москва, 13 марта. Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал в эфире программы «Судьба человека» о сложностях в отношениях с супругой Еленой. По его словам, они были на грани развода.

Музыкант признался, что семейная жизнь порой давала трещины — жена содержала семью, а он часто отсутствовал дома, в том числе из-за концертов.

Более того, артист не считает себя идеальным отцом, поскольку, по его словам, отцовство он воспринимал как «какую-то обязанность».

«Зато сейчас я получаю удовольствие от своих внуков. То, что недобрал от детей, добираю с внуками», — сказал 60-летний музыкант.

Шахрин добавил, что в первые годы после рождения дочерей помнит только стирки и пеленки.

«Подгузники стирали. Конвейер какой-то был бесконечный. Зато я в 26 лет получил двухкомнатную квартиру, которую заработал своими руками. У меня к тому времени было уже двое детей», — указал бессменный лидер популярной рок-группы.

Владимир Шахрин познакомился со своей будущей супругой Еленой во время учебы в техникуме. Роман между молодыми людьми развивался стремительно и очень бурно. У пары две взрослые дочери — Юлия и Виктория, которые уже подарили своим родителям внуков.