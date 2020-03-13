Губерниев отреагировал на решение УЕФА отложить все матчи еврокубков из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) принял решение перенести все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок из-за коронавируса. Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал данное решение.

На следующей неделе должны были пройти оставшиеся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов: «Реал» — «Манчестер Сити», «Барселона» — «Наполи», «Ювентус» — «Лион» и «Бавария» — «Челси».

«В свете событий с распространением коронавируса в Европе и связанных с этим решений различных правительств, все матчи клубных соревнований УЕФА, запланированные на следующую неделю, откладываются. Это включает в себя оставшиеся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, запланированные на 17 и 18 марта, все матчи 1/8 финала Лиги Европы (19 марта. — Приф. ФАН), все матчи 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА (17 и 18 марта. — Прим. ФАН)», — говорится в официальном заявлении.

Как утверждает журналист и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев, отмена текущих футбольных матчей действительно оправдана.

«Тот, кто считает его [решение УЕФА отменить матчи] неправильным, тот идиот. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Все бренно пред жизнью человека. Поэтому все, что вызывает опасения у властей, то естественно все должно отменяться и переноситься до благополучной ситуации. Спорт, как индустрия развлечений для людей, подождет. Сначала нужно всех вылечить, чтобы люди не умирали, а потом мы проведем [матчи] Лиги чемпионов», — объяснил Губерниев в интервью Федеральному агентству новостей.

По словам телеведущего, необходимо больше отменять различных массовых мероприятий в связи с распространением коронавируса.

«Я полностью согласен [с решением УЕФА], правда считаю, что мало соревнований отменили. Нужно еще посмотреть, ведь это касается и концертов. Сейчас трудные времена для всех, нам нужна выдержка, здоровье, иммунитет и правила поведения в такой критической ситуации», — пояснил он.

Вдобавок к этому Губерниев уверен в необходимости для всех участников спортивных мероприятий сдавать анализы на коронавирус.

«Со спортсменов спрос тройной. У нас получается так, что одна биатлонистка ездит в Италию, а потом удивляется, почему ее не пускают обратно в Австрию. Поэтому это вопрос не праздный», — подытожил комментатор.

Ранее сообщалось о переносе этапа Кубка мира по биатлону, который должен пройти в столице Норвегии Осло. Мероприятие решили отменить из-за опасности распространения коронавируса COVID-19. Кроме того, под вопросом проведение этапа соревнования в Финляндии.

Уже приостановлены чемпионаты Испании и Италии по футболу, другие национальные турниры в Европе зачастую проходят при пустых трибунах. Также заморожено проведение крупнейших баскетбольных первенств — чемпионатов НБА и Евролиги.

Коронавирусом нового типа заразился игрок туринского клуба «Ювентус» и сборной Италии Даниеле Ругани. При этом болезнь у него протекает без проявления симптомов.

Напомним, впервые о вспышке нового типа опасной пневмонии СМИ сообщили декабре 2019 года после первых случаев заражения в китайском городе Ухань провинции Хубэй. На данный момент наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Китае, Южной Корее, Иране и Италии.