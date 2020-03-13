Ученые рассказали о причинах появления мышьяка в грунтовых водах

Москва, 13 марта. Ученые обнаружили истинную причину, по которой мышьяк отравляет грунтовые воды и делает их опасными для здоровья людей. Ранее предполагалось, что опасные выделения появляются в воде из-за бактерий, питающихся веществами с поверхности, но оказалось, что микроорганизмы находят пищу и в подземной органике.

Опасные районы, в которых распространены горные породы с высоким содержаниям мышьяка, находятся в Юго-Восточной Азии. Опасное вещество попадает в воду и начинает выделять яд благодаря бактериям, которые питаются минералами железа.

Считалось, что опасный процесс запускает органическая пища, которая поступает к бактериям с поверхности, например, через корни деревьев. Однако вьетнамским исследователям удалось выяснить, что причина абсолютно в другом. Они отбросили версию о том, что виновата органика с поверхности из-за того, что органические соединения достаточно долго просачиваются в грунтовые воды, передает Planet Today.

Оказалось, что у бактерий, выделяемых мышьяк, есть другой источник пищи. Он находится в отложившихся в горных породах остатках древних мангровых лесов.

«То есть, даже если полностью исключить проникновение органики с поверхности в грунтовые воды, высвобождающие мышьяк микроорганизмы никуда не денутся», — говорят исследователи.

Напомним, что мышьяк является опасным ядом и канцерогеном. Это вещество иногда встречается в природе в самородном виде, оно имеет вид металлически блестящих серых скорлупок или плотных масс, которые состоят из мелких зернышек.