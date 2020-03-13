На Украине рассказали, где скрывается Порошенко от допросов

Киев, 13 марта. Пятый президент Украины Петр Порошенко не приходит на допросы в Государственное бюро расследований, потому что скрывается за границей. Соответствующую информацию передает «Страна.UA» со ссылкой на адвокатов бывшего главы Украины.

По данным издания, в начале марта экс-президент Украины вылетел в Испанию с пересадкой во Франкфурте. Однако к настоящему моменту неизвестно, остался он там или нет. Однако на территорию Украины Порошенко до сих пор не вернулся.

Напомним, Порошенко является фигурантом нескольких уголовных дел. Его подозревают в превышении полномочий, неуплате налогов, отмывании денег, давлении на судебную власть, госизмене в связи с решением направить в Керченский пролив три бронекатера, которые впоследствии задержали из-за нарушения российской госграницы. Также его подозревают в том, что он совершил государственную измену во время подписания Минских соглашений.

13 марта должен был состоятся очередной допрос, но Порошенко на него не явился. Руководитель Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко считает, что затягивание следствия в отношении экс-президента Украины свидетельствует об определенных переговорах в среде украинской элиты.