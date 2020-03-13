В Кении зарегистрировано первое заражение коронавирусом

Найроби, 13 марта. Первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 был зафиксирован в Кении. Об этом сегодня сообщило кенийское издание Daily Nation, ссылаясь на заявление главы министра здравоохранения африканской страны Мутахи Кагве.

Авторы публикации отмечают, что тяжелая острая респираторная инфекция, распространившаяся из города Ухань в китайской провинции Хубэй на территории более ста государств, была выявлена у 27-летней гражданки Кении, вернувшейся на родину из поездки в Соединенные Штаты через Лондон.

Отмечается, что в настоящее время девушка находится на карантине в инфекционном отделении Кенийской национальной больницы. Власти страны уже выяснили имена всех людей, которые контактировали с пациенткой после ее возращения из зарубежной поездки.

«Мы провели расследование возможных контактов и знаем имена всех людей, включая тех, кто находился рядом с ней на тех рейсах, которыми она передвигалась», — сообщил кенийский министр.

После выявления первого в Кении заражения коронавирусом власти страны предприняли ряд мер по предотвращению возможного дальнейшего распространения заболевания. Так, были отменены все массовые мероприятия, а населению рекомендовали воздержаться от зарубежных поездок, если в этом нет крайней необходимости.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила статус вспышки нового коронавируса на пандемию. На текущий момент во всем мире число заболевших COVID-19 превысило 125 тысяч человек. Заражения были выявлены более чем в 110 государствах. Количество смертельных исходов из-за этого вируса превышает четыре тысяч человек.