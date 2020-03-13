В Кремле отреагировали на экономический прогноз Кудрина

Москва, 13 марта. Ориентироваться на одну точку зрения при оценке экономических перспектив нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о росте в 2020 году уровня бедности и снижении ВВП.

«Он возглавляет Счетную плату, выступает со своей точкой зрения. Конечно же, ориентироваться на одну эту точку зрения нельзя», — отметил Песков.

По его словам, прогнозируя экономическую ситуацию, необходимо рассматривать в комплексе различные оценки, в том числе данные правительства и статистических ведомств.

«Сейчас, безусловно, когда, например, и международные рынки, и наши рынки находятся в состоянии «пилы», наверное, нужно понять тренд более детально перед тем, как делать какие-либо заключения», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Кудрин во время выступления в Совете Федерация допустил уменьшение в текущем году объемов ВВП, а также рост инфляции и уровня бедности. Руководитель Счетной палаты связывает эти процессы с обрушением цен на нефть.

Напомним, обвал цен на нефть произошел в ночь на 9 марта на фоне безуспешных переговоров в рамках ОПЕК+. Саудовская Аравия предлагала дополнительно снизить объемы нефтедобычи в связи со спадом спроса из-за пандемии коронавируса. Против этого выступили Россия и Казахстан.