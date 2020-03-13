Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Ленобласти

Санкт-Петербург, 13 марта. Первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией выявили у жительницы Ленинградской области. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что состояние женщины удовлетворительное. Как уточнили в ведомстве, коронавирус нашли у жительницы Кудрово Всеволожского района. Недавно она вернулась из Италии.

«Состояние женщины удовлетворительное, она госпитализирована в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Напомним, шесть новых случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в РФ накануне. Как передает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания, четыре случая было выявлено в Москве, по одному — в Калининграде и Краснодарском крае. Отмечается, что все заболевшие посещали страны, в которых наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

Власти предпринимают все необходимые меры для локализации заражения. Уже установлены все лица, с которыми контактировали новые заболевшие, они находятся под наблюдением специалистов.

Всего, по последним данным, в РФ зарегистрировано 34 случая заражения коронавирусом COVID-19. Заболевание было выявлено у 31 гражданина РФ, двух граждан Китая и одного гражданина Италии. При этом граждане КНР, россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess, и еще один соотечественник уже побороли вирус и выписаны.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в конце 2019 года, когда власти КНР зафиксировали первые случаи заражения в городе Ухань провинции Хубэй.