Советник главы ЛНР обвинил Киев в срыве достигнутых в Париже и Минске договоренностей

Действия Киева по обострению ситуации на линии соприкосновения контрпродуктивны с точки зрения урегулирования конфликта в Донбассе; они направлены на срыв договоренностей, достигнутых как в контактной группе в Минске, так и на саммите в Париже. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил официальный представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе на минских переговорах, советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Обстрел ВСУ

Не прошло и недели после последнего заседания в Минске, а Вооруженные силы Украины уже успели обстрелять участок разведения сил Богдановка-Петровское. Факт обстрела Донецкому агентству новостей (ДАН) подтвердили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня представительства Донецкой Народной Республики.

«Украинские силовики утром открыли огонь в пределах участка разведения сил и средств Богдановка–Петровское. <…> Уточняется, что обстрел произошел в 7.25 (8.25 мск. — Прим. ФАН), применялось стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберные пулеметы», — отмечает агентство.

Также в правительстве ДНР подчеркнули, что за прошедшие сутки украинские военные 12 раз нарушили режим прекращения огня. Со стороны ВСУ был выпущен 101 боеприпас.

Киев срывает соглашения

Как отметил Родион Мирошник, на фоне переговоров в Минске об определении трех новых участков разведения, украинские вооруженные формирования нарушают режим прекращения огня на уже существующих. На участке Петровское за последние трое суток четырежды этот режим нарушался украинской стороной. Кроме стрелкового и крупнокалиберного вооружения ими уже были использованы и гранатометы.

«Это зафиксировал СЦКК (Специальный центр координации и контроля) ДНР. Эти действия Киева контрпродуктивны с точки зрения урегулирования конфликта и направлены на срыв договоренностей, достигнутых как в Контактной группе в Минске, так и на саммите в Париже. Эти факты должны быть еще подтверждены Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, которые свои отчеты публикуют с запозданием на несколько дней. И тогда это станет еще одним фактом нарушения Киевом своих международных обязательств», — заключил Родион Мирошник.

Ранее в парламенте ДНР пообещали, что Украина исчезнет с карты мира в случае мощного удара по Донбассу. «Силовой сценарий» обернется для Киева большой кровью, а для руководства страны потерей рейтингов и остатков экономической и политической поддержки со стороны Запада, заявили в Нарсовете республики.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.