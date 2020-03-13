Украина закрыла въезд для жителей ДНР и ЛНР из-за коронавируса

Киев, 13 марта. Украинские власти остановили работу целого ряда пунктов пропуска на границе с Донецкой и Луганской народными республиками. Соответствующее решение, связанное с карантином, украинское правительство приняло на выездном заседании.

При этом чиновники разрешили возвращение на украинскую территорию граждан Украины и лиц с удостоверением о временном проживании. Кроме того, кабмин дал распоряжение Государственной таможенной службе приостановить экспорт средств индивидуальной защиты, сообщают украинские СМИ.

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, на территории Горловки (населенный пункт в ДНР) зафиксировано 12 случаев заражения коронавирусом. Он предложил полностью исключить допуск иностранных граждан на подконтрольную Украине территорию Донбасса.

Напомним, что 11 марта Украина объявила карантин из-за вспышки коронавируса. Заражение опасной инфекцией было зафиксировано в Черновцах, Черновицкой области и в Радомышле (Житомирская область). Карантин в стране продлится три недели. На это время будут закрыты все учебные заведения, отменены массовые мероприятия и введено ограничение на авиасообщение с рядом стран. Украинские власти также закроют 170 из 219 пропускных пунктов на границе.

Вспышка коронавируса нового типа, который вызывает пневмонию, впервые произошла в Китае в конце прошлого года. За несколько месяцев зараза успела распространиться по всему миру, вызвав обвал мировой экономики и отмену крупнейших спортивных мероприятий. Так, например, УЕФА решил перенести все матчи, запланированные на следующую неделю.