Соколов назвал вмешательство Турции и Запада в Ливию главным препятствием на пути к миру

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии поддерживается не только Турцией, но и рядом западных стран, однако именно Анкара сейчас наиболее активно помогает оккупационному режиму Файеза Сарраджа в Триполи, поставляя оружие и террористов. Об этом заявил в интервью Федеральному агентству новостей эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов, комментируя заявление официального представителя Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майора Ахмада аль-Мисмари, сделанное в ходе передачи «Противостояние» на канале SkyNews Arabia о турецком вмешательстве во внутренние дела североафриканского государства.

«Турецкое вторжение началось значительно раньше — еще во время сражения за Бенгази. Однако сейчас отличается сам характер вторжения: Турция вмешалась в дела Ливии явно в нарушение резолюций Совбеза ООН против воли мирового сообщества», — напомнил спикер ЛНА о вине Анкары в эскалации напряженности в Ливии, общаясь с ведущим передачи.

По словам политического аналитика, ливийский кризис является достаточно непростым, а командование Ливийской национальной армии (ЛНА) нацелено прежде всего на его политическое урегулирование. Он добавил, что агрессия Турции и негласная поддержка ПНС со стороны ряда западных стран препятствуют реализации мирных процессов в Ливии.

«Поддерживает Правительство национального согласия не только Турция. Нужно понимать, что это «правительство» пришло [к власти] в результате агрессии сил Запада. Конечно же, те, кто участвовал в этом, не могут не покушаться на дивиденды ливийского кризиса. Безусловно, у Триполи также есть поддержка со стороны Запада. Почему сейчас все это делается руками Турции, наверное, необходимо искать корни, в том числе и в теневых договоренностях в рамках НАТО, в рамках других политических форматов. Мне кажется, что вот это вмешательство Турции, о котором напомнил официальный представитель Ливийской национальной армии, является частным проявлением целого процесса», — отметил эксперт.

Кроме того, Мисмари сообщил, что Анкара уже несколько лет переправляет террористов в качестве помощи боевикам незаконных вооруженных бандформирований ПНС. Он подчеркнул, что численность протурецких бандитов и джихадистов, привезенных Турцией из сирийского Идлиба, превышает 4750 человек. Силам фельдмаршала Халифы Хафтара приходится регулярно предотвращать устраиваемые ими провокации.

Собеседник ФАН объяснил, что за действиями сирийских террористов-наемников ПНС стоят прежде всего финансовые и геополитические интересы Турции и западных мировых элит.

«Мы должны понимать, что террористы, перебрасываемые Турцией в Ливию, являются прежде всего наемниками. Всеми дивидендами от их деятельности пользуются крупнейшие мировые силы. Для того, чтобы их финансировать, проводить их подготовку, обеспечивать снаряжением и так далее, нужны огромные деньги, которые не соберешь за счет добровольных пожертвований. Это деньги из крупнейших банков. Терроризм — это инструмент войны власти «золотого тельца». Сами эти наемники вопросы не решают, они только исполнители», — констатировал специалист по геополитике.

В завершение интервью Федеральному агентству новостей член-корреспондент РАЕН обратил внимание на то, что, даже несмотря на военную поддержку Турции, подавляющее преимущество сохраняется на стороне ливийской армии, однако командование ЛНА не хочет решать вопрос силовым путем. Эксперт уверен, что Халифа Хафтар руководствуется в первую очередь заботой о ливийском народе, поэтому не желает возобновлять кровопролитие, надеясь на политическое урегулирование кризиса.

«Безусловно, поддержка Турцией ПНС является решающим фактором ливийского кризиса, потому что объективно соотношение сил не в пользу режима в Триполи. То, что все это не может разрешиться естественным путем, то есть силовым, говорит о том, что для Ливийской национальной армии есть сдерживающие моменты именно политического характера», — подытожил Константин Соколов.

Напомним, ранее ФАН сообщал о масштабах переброски Турцией террористов из сирийского Идлиба в Ливию в качестве живой силы для пополнения рядов преступных группировок, захвативших ливийскую столицу — Триполи и ее окрестности.