Турция не будет отводить тяжелое вооружение из наблюдательных пунктов в Идлибе

Дамаск, 13 марта. Министерство обороны Турции заявило, что не намерено отводить тяжелые вооружения с наблюдательных постов в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил российский военный корреспондент Евгений Поддубный.

По его словам, в настоящее время боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), которые действуют на территории провинции Идлиб активно укрепляют линию обороны, перебрасывая на передовую бронетехнику и живую силу. При этом террористы укрепляют свои позиции на участках, которые согласно российско-турецким договоренностям должны контролировать правительственные силы Сирии.

Напомним, 5 марта в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина России и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, в ходе которых обсуждалось обострение ситуации в сирийском Идлибе. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность астанинскому формату, а также объявили о введении режима прекращения огня, которое вступило в силу 6 марта. Кроме того, Москва и Анкара договорились о совместном патрулировании трассы М4.