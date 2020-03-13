Русского филолога судят за «прославление оккупации» Латвии

В Риге 12 марта начался суд над молодым активистом «Русского союза Латвии» (РСЛ) Александром Филеем, организатором «Тотального диктанта» в Риге по русскому языку. Специалисту по русистике и славистике грозит до пяти лет тюрьмы, принудительные работы или денежный штраф за пост в Facebook 17 июня 2019 года — «поздравление с праздником всех причастных» в годовщину ввода частей Красной армии в Латвию 17 июня 1940 года по договоренности с диктатором ЛР Карлисом Улманисом. Корреспондент Федерального агентства новостей разбирался в хитросплетениях вопроса.

«Советская оккупация» — краеугольный камень идеологии ЛР

Чтобы было понятно, на что замахнулся магистрант факультета гуманитарных наук Латвийского университета, поясним: в Латвии 17 июня ежегодно отмечается как день памяти оккупации. «Советская оккупация» — краеугольный камень в идеологии ЛР, который обтесывал еще в 1991 году западногерманский юрист Эгилс Левитс (нынешний президент страны), чья семья в советское время эмигрировала из Латвии. И вот получивший идеологическую закваску в латышской частной школе в Мюнстере, центре организации Daugavas vanagi («Ястребы Даугавы»), объединяющей по всему миру бывших легионеров двух латвийских гренадерских дивизий Waffen SS, Левитс на закате перестройки вернулся в Латвийскую ССР, где стал одним из лидеров Народного фронта Латвии.

Сейчас седовласый 64-летний президент ЛР, экс-министр юстиции республики, бывший судья Европейского суда по правам человека (!) почивает в Латвии на лаврах, ведь он был одним из создателей института массового безгражданства в республике, соавтором закона, разделившего в октябре 1991 года почти 2,7 млн жителей только что получившей независимость страны на первосортных и второсортных — граждан и неграждан. Во вторую категорию попали примерно 800 тысяч человек, преимущественно русских и русскоязычных. Основание — та самая «советская оккупация», которая была закреплена во всех наиболее важных документах. А раз она, «оккупация», была, то, значит, были и есть «оккупанты», или колонисты, как стали называть потомков тех, кто приехал после Великой Отечественной поднимать из руин народное хозяйство Латвии.

Кого-то вообще выдворили из страны, а остальных сделали негражданами, прописав вдобавок по-английски aliens («чужой», «чужестранец») в фиолетовых ксивах — в отличие от бордовых гражданских паспортов. А самое главное — лишили права голоса и всех основных человеческих прав и свобод, как политических, так и экономических, с запретом на ряд престижных профессий и возможность работать даже в низовых институтах власти, отодвинув от управления страной и от «пирога» огромную часть образованных и высококлассных специалистов.

Под шумок бывшие народнофронтовцы прихватизировали и разорили все богатое наследство СССР. И проблема неграждан им только на руку. До сих пор в Латвии насчитывается более 214 тысяч (!) неграждан. Остальные (да и не только неграждане) уехали или ушли в мир иной, или натурализовались, признав все ту же «оккупацию».

Зато госчиновников — 226 тысяч (в этом ЛР — мировой лидер!) при сократившемся населении до 1,9 млн, а реально, как называют многие эксперты, — до 1,6-1,7 млн человек. То есть за годы независимости страна потеряла гораздо больше людей, чем за две мировые войны, вместе взятые. Люди бегут из страны, ежегодно в Латвии исчезает в среднем по городку в 16–20 тысяч человек!

Кого будут давить «ятаганами» и «спартанами» латвийские стрелки?

А прибавьте к чиновникам членов их семей, кумовьев и друзей, заимевших теплые местечки во всевозможных «агентурах» и «конторах по заготовке рогов и копыт». Это же ненасытный правящий класс! И всем им хочется роскошной жизни. Они так и живут, рассекая на дорогих иномарках, катаясь в круизы, приобретая эксклюзивную недвижимость, а параллельно (им же параллельно на страну) поднимая налоги и тарифы, придумывая абонентские платы за подключение к электричеству и газу (практически за воздух!) дополнительно к счетам.

Зато на «оборонку» (преимущественно бэушное западное барахло) выделяют из худосочного бюджета 2,1% от ВВП, являясь лидером среди стран ЕС. Но на этом военное ведомство, возглавляемое Артисом Пабриксом, заявившим прошлой осенью, что легионеры СС являются «героями» и «гордостью латышского народа и государства», останавливаться не собирается. От такого «счастья» бизнесмены переводят производства в другие страны и трудоспособные люди ищут работу за рубежом.

Так, еще в 2015 году Латвия подписала с Великобританией контракт на поставку военной техники из 123 подержанных БТР, включая разведмашины Scimitar («Ятаган»), командно-штабные автомобили «Султан», бронированные ремонтно-эвакуационные машины «Самсон» и машины медпомощи «Самаритан».

«Ятаганы» — «Симитэр» созданы на базе британского легкого разведывательного танка 1970-х годов «Скорпион». Цена контракта на эти и другие бронетранспортеры, включая стоимость капремонта и модернизации, — 249,5 млн евро! Последние разведмашины из 123 поступят в Латвию до конца 2020 года.

В армии Великобритании в 2026 году эту «грозную технику» должны были списать за старостью, но тут так удачно подвернулась Латвия, в которой решили, что с 30-мм пушечкой и вместимостью в четыре человека десантно-разведывательная машинка «Симитэр» — это самое то.

А для усиления «огневой мощи» этих крох установили еще на несколько полученных БТР FV-103 Spartan гранатометы Carl Gustav и израильские противотанковые ракетные комплексы Spike.

«Стоит этот вторчермет бешеных денег. Если бы речь шла еще о подарке или о покупке со скидкой, а тут за каждую «боевую машину» более чем по 2 млн евро. Да, с запчастями, модернизацией, но цены все равно несусветные», — рассказывал ФАН в интервью в июле 2017 года депутат Сейма Латвии и член парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Янис Адамсонс, в прошлом капитан первого ранга, командующий Государственной пограничной службой ЛР, экс-глава МВД.

За эти же деньги можно было приобрести примерно 50 современных американских танков «Абрамс», заметит тогда собеседник.

«А бэтээры сейчас используются в мире в основном для локализации мест терактов, подавления массовых беспорядков, для оцепления, выполнения каких-либо полицейских функций, — отмечал парламентарий. — Но, когда говорят, что бэтээры можно будет использовать для предотвращения агрессии со стороны России и так далее, то это глупость несусветная во всех смыслах».

Не Россия строит агрессивные планы. О захвате то Калининграда, то Крыма регулярно рассуждают натовские генералы.

Янис Юрканс: «От Латвии остались только территория и флаг»

«В постолах, но свободными», — любили повторять во времена песенной (цветной?) революции конца 1980-х вожди Народного фронта. Сакральную кровушку в январе 1991 года (тогда без «небесной сотни» обходились несколькими жертвами) тоже пролили, а убийц так и не нашли. И, едва придя к власти, постолы решили милостиво предоставить плебсу, то есть всему остальному народу. А русских, которым обещали равные права под лозунгом «Латвия — наш общий дом», еще и элементарно кинули. И, чтобы удержаться на «хлебных местах», пожертвовали вскоре даже основами независимости — своей валютой и верховенством собственного законодательства, впрыгнув в два других союза: в военный блок НАТО и Евросоюз.

Как говорил ФАН в интервью в июле 2015 года первый после получения независимости глава МИД ЛР Янис Юрканс, мы ничего не решаем, мы в принципе все рычаги управления отдали.

«Оборону отдали, деньги не печатаем, наш бюджет контролируют. В общем-то, остались только территория и флаг. Больше ничего нет. Поэтому нагнетание вот такого страха и милитаризация общественного мнения будут продолжаться, чтобы хоть как-то люди боялись, чтобы удобнее было внушить им, что надо затягивать пояса. Мол, извините, но Россия нам угрожает, поэтому и приходится так вести дела».

Арнольд Бабрис: «Оккупация» стала идеологической диверсией»

А еще хорошо искать «пособников» России и внутренних врагов для сплочения своего электората. Да и долго искать не приходится, они и так все под прицелом спецслужб. То им, видите ли, образование на родном русском языке для деток подавай, которое волевым решением правительства-сейма-президента ликвидируется, то историю по-своему трактуют, которая уже сверху спущена, то недовольны отсутствием прав человека, когда не заслужили-де этого.

Помните, было в ходу словечко «лишенец»? Так неофициально называли при большевиках и вожде всех времен и народов некоторые категории жителей большевистской России и затем СССР, лишенных избирательных прав. В Латвии нью-большевики с негражданами пошли дальше и глубже — потомки «оккупантов» ведь, что с ними церемониться?

Но, если убрать камень «оккупации» из идеологического фундамента нынешнего латвийского государства, заменив его, например, на «аннексию», «инкорпорацию» или «присоединение», то все посыпется. Не будет оснований продолжать сегрегацию населения, разделение его на две общины — латышскую и русскую, постоянно будируя неприязнь и даже русофобию, которая, как раковые клетки, пронзает сознание людей.

Недаром даже известный в республике предприниматель Арнольд Бабрис, в прошлом высокопоставленный работник главной спецслужбы Латвии — Бюро по защите конституции, в котором он курировал экономический сектор, считает, что «оккупацией» пытаются отвлечь внимание населения от реальных проблем.

«У нас не хватает сейчас [денег] на зарплаты учителям, врачам, на социалку. Происходит деградация. И на фоне всего этого тратятся деньги на это, — собеседник указывал на расширяемый музей оккупации за его спиной во время интервью в июле 2019 года. — Ничего нового: в пропаганде подобное называется «заполнить эфир». Вы должны думать, что вы были оккупированы, что вы жертвы и что у вас нет будущего».

«Это называется «разделяй и властвуй», — отмечал Бабрис, хотя его дед был депортирован из Латвии 14 июня 1941 года в числе 15 424 человек, среди которых были и евреи, и русские, а не только латыши. Ведь депортировали по классовому принципу, а не по национальному. — Надо понимать, что те, кто дорвался до кормушки, кто разворовывал и разваливал [страну], должны найти оправдания всему этому и поэтому сталкивают людей лбами. Нет ни одной страны, которая бы поднялась на межнациональной розни. Все страны, у которых наблюдается экономический рост, всегда находили консенсус между проживающими там людьми разных национальностей».

Золотые слова, но их явно не услышат в рижском суде, где начался процесс над Александром Филеем. Его обвиняют в публичном прославлении, оправдании и грубой тривиализации преступлений СССР против человечества, мира, Латвийской Республики и ее жителей, выставляя чуть ли не врагом «латышского народа». Вы бы видели, с каким неподдельным ужасом время от времени смотрела на Александра судья, когда прокурорша зачитывала перевод поста активиста РСЛ с его странички в Facebook.

Александр Филей: «Латвия была вовсе не против стать советской»

Один лишь подобный тезис, вынесенный в заголовок, в сегодняшней Латвии страшная крамола. Все, связанное с советским, у нынешних правоверных буржуа вызывает чуть ли не зубовный скрежет. Особенно у тех, кто служил той власти, преподавал в вузах учение Маркса и Ленина, пропагандировал резолюции и планы партийных съездов.

И в Латвии стараются забыть и не вспоминать, что именно латышские красные стрелки на своих штыках несли России «знамя революции», как писали прежде, а на самом деле — кровь и страх, что известно давно. Ландскнехты Ленина спасли власть большевиков во время так называемого левоэсеровского мятежа в июле 1918 года, были костяком формирующейся Красной армии, основой центрального аппарата ЧК, участвуя в репрессиях, пока в 1930-е репрессии не поглотили их самих. Весьма поучительно, к слову.

Но давайте почитаем, что там все же понаписал наш русист и славист, что так разгневало известную в Латвии журналистку Элите Вейдемане, пламенно отстаивающую ультранациональные идеи, как когда-то с таким же рвением она отстаивала коммунистические — в республиканской молодежной газете на латышском языке Padomju Jaunatne («Советская молодежь»), органе ЦК ЛКСМ (Ленинского коммунистического союза молодежи), где проработала с 1981 по 1988 год. Кстати, тоже филолог, но это единственное, что схоже у нее и Филея.

Именно она написала первое заявление в Полицию безопасности — ныне Служба госбезопасности. Объяснила в суде свое действие тем, что текст обвиняемого звучит как издевательство над Латвией и жертвами оккупации, припомнив свою депортированную в марте 1949 года бабушку, вернувшуюся на родину лишь в 1956-м, и отнятый «русскими оккупантами» дом в 1940 году.

Выпад журналистки в адрес русских не остался незамеченным находившимися в крохотном зале суда. Кто-то предложил также написать на Вейдемане заявление за разжигание национальной розни.

Да, а партию «Русский союз Латвии» журналистка назвала враждебной стране. Так, видимо, считают и влиятельные люди во власти, ведь вот уже два года РСЛ отказывают в открытии счетов в латвийских банках, без чего невозможно финансирование партии из госбюджета, на что РСЛ имеет законное право.

Автор второго заявления или, как раньше это называлось, доноса — Дмитрийс Голубевс, активист правящей партии Jauna vienotība («Новое единство»), полностью облажался в суде во время своего выступления в качестве свидетеля обвинения. На его заставке в Facebook значится девиз по-латышски: «Латвия есть и будет успешной страной». Однако, несмотря на это и на то, что он характеризует себя как «социально активный IT-эксперт, гуманист, исследователь политики будущего», успешности Голубевсу не хватило. Даже с подачи прокурора он не смог вспомнить основные претензии к Александру Филею в «своем» заявлении в «компетентные органы», как он выразился.

А на вопрос адвоката, попросившего объяснить, что это за дата такая «17 июня», стал юлить, потряхивая своими висюльками-браслетиками на руке и оправдываясь, закатывая глазки под шляпой, которую не снимал, что он, мол, не на экзамене по истории. Потом все же попытался ответить, промямлив, что, скорее всего, это день депортации в 1941 году. Кол!

Любой местный старшеклассник знает, что 17 июня считается в Латвии днем начала «советской оккупации», когда в республику в 1940 году были введены части Красной армии, а первая депортация происходила за неделю до начала Великой Отечественной, 14 июня 1941 года. Полное ощущение, что этот «айтишник» просто подписал заявление, которое ему подготовили.

А вот обвиняемый, который категорично отрицает свою вину, считает, что 17 июня — праздник, потому что в Латвию, «погруженную в диктаторской режим, который строился на принципах свирепого национализма», был введен ограниченный контингент Красной армии, что привело к «скорому установлению советской власти». И Латвия, мол, была вовсе не против стать советской — «рабочее движение было мощным и развернутым».

«И хоть бы кто вздумал сопротивляться? Все будущие нацисты аккуратно и предусмотрительно попрятались по заранее заготовленным углам. Министр обороны Балодис оперативно и как-то слишком поспешно разоружил военизированную организацию айзсаргов («защитники», военизированное формирование самообороны, вспомогательные силы полиции в Латвии в 1919–1940 годах. — Прим. ФАН)», — представил эмоционально окрашенную картинку Александр Филей.

Следующий его абзац так же экспрессивен.

«Вся латвийская армия, клявшаяся в верности «вадонису» («вождю» Карлису Улманису, совершившему 15 мая 1934 года госпереворот и узурпировавшему всю власть, разогнав парламент и партии. — Прим. ФАН), тут же влилась в ряды РККА. Безропотно и бестрепетно. Латвийские чиновники начали отчаянную подковерную борьбу за доступ к властным механизмам. Новый бюрократический слой не заставил себя долго ждать».

В таком же художественном стиле преподносит свой взгляд на исторические факты Филей и далее.

«Армия [Латвии] была вооружена по последнему слову техники. Разведка Латвии работала хорошо, потому что опиралась еще на староклассические традиции имперского сыска. Но в ответ на ввод красноармейских подразделений борьбы за свободу Отечества не последовало. Все, как сказал классик латвийской политики, остались на своих местах».

Здесь имеется в виду выступление Карлиса Улманиса по радиофону 17 июня 1940 года, в 22 часа 15 минут. Приведу лишь начало и концовку.

«В нашу страну с сегодняшнего утра вступают советские войска, — заявил диктатор. — Это происходит с ведома и согласия правительства, что, в свою очередь, вытекает из существующих дружественных отношений между Латвией и Советским Союзом. Поэтому я желаю, чтобы жители нашей страны относились к вступающим воинским частям с дружбой. В то же время вам следует знать, что движение войск должно протекать без помех, и этому вы можете содействовать, ограничивая чрезмерное любопытство и воздерживаясь от нарушения порядка… Я остаюсь на своем месте, вы оставайтесь на своих».

Заканчивается пост Александра Филея утверждением, что лето 1940 года принесло многим тысячам людей долгожданное освобождение от непосильного латифундистского гнета.

«Особенно бедным малоземельным крестьянам, подневольным батракам и обездоленным рабочим, а также студентам, которые в принудительном порядке отправлялись на лесоповал и торфозаготовки. Поэтому эту дату нужно уважать и почитать. Эта дата подарила надежду и вторую жизнь. В том числе и еврейским семьям, попавшим под высылки в Сибирь. Оставшимся в Латвии завидовать было нечего».

Таким образом, как считает обвинение, Филей «намеренно подавая в публикации неполный и искаженный пересказ исторических событий и взгляд на них, без контекста, осознанно прославлял осуществленную СССР оккупацию».

К сказанному добавлю лишь две шифрограммы посла Великобритании К. Орда из Риги в Лондон. Первая от вторника 18 июня, шифротелеграмма №286: «Вчера вечером в Риге имели место серьезные беспорядки, когда население, значительная часть которого встречала советские войска приветственными возгласами и цветами, вступило в столкновение с полицией. Сегодня утром все спокойно».

Еще одна была отправлена 21 июня в пятницу. Из шифротелеграммы №301: «Братание между населением и советскими войсками достигло значительных размеров».

Священные коровы «оккупации»

«Текст Александра стал основой для доноса, не могу по-другому это назвать, потому что такие вещи, как политическая полемика, обсуждаются в ходе той самой полемики, а не в зале суда, — заявил ФАН сопредседатель РСЛ и кандидат в мэры Риги на предстоящих внеочередных выборах Мирослав Митрофанов. — Тот самый стукач из правящей партии «Новое единство» не хотел вступать с ним в диалог, потому что, естественно, он бы проиграл. Он написал донос, Полиция [безопасности] возбудила дело, сейчас оно дошло до суда».

Этот суд нельзя рассматривать в отрыве от остальных похожих дел против Александра Гапоненко, Владимира Линдермана, Юрия Алексеева. Эта цепочка ведет от демократии к новому тоталитаризму в виде латвийских так называемых священных коров, которые нельзя не то что обсуждать, но и косо смотреть в их сторону. Имеется в виду та самая теория «оккупации», которая является составной частью официальной идеологии, заметил собеседник.

«К тому, что написал Александр, можно относиться по-разному, — пояснил Митрофанов. — Я смотрю на его текст как на вызов на дуэль, на дискуссию. Текст неоднозначный, сложный, вызывающий, может быть, оскорбляющий чьи-то чувства. Но, с моей точки зрения, он никак не нарушает закон. Александр не прославлял репрессии тоталитарных режимов против жителей Латвии. Он высказал, может быть, спорную, для кого-то неприемлемую точку зрения в отношении событий 1940 года — присоединения Латвии к Советскому Союзу».

«Эта тема до сих пор является актуальной и вызывает и будет вызывать массу споров. Но споры необходимо вести вне залов суда, а в СМИ. В Латвии этого не происходит, потому что ведущие СМИ, выходящие на латышском языке, тщательно избегают обсуждения этой темы с русскими жителями страны, политиками и общественными деятелями. И в этом я вижу самую главную причину и самый неприятный момент начавшегося уголовного дела против Александра Филея в суде», — заключил сопредседатель РСЛ.

После окончания первого судебного заседания корреспондент ФАН обратился за комментариями к самому обвиняемому — Александру Филею.

Он отметил, что показания журналистки Элиты Вейдемане «носят в основном субъективно-эмоциональный характер, и конкретных объективных исторических фактов с ее стороны мы так и не услышали».

«Звучали такие мифологемы, как «русские оккупанты», это оскорбление и разжигание межнациональной розни, что можно оценить и с юридической точки зрения, — напомнил Александр. — Хотя, если она уж выступает с таких антисоветских позиций, наверное, было бы уместнее говорить «советские». По выступлению второго свидетеля обвинения возникают вопросы, как формировалось-фабриковалось это заявление».

«Публикуя свой пост в прошлом году, вы думали, что он вызовет такую реакцию?» — поинтересовался корреспондент ФАН у обвиняемого.

«Я просто хотел отметить определенные аспекты, которые касаются именно этой даты, — посмотреть на нее глазами тех же латвийских коммунистов 1940 года, которые подготавливали советизацию Латвии, боролись за свои социальные и экономические права в тот период, — оценил свою запись в Facebook собеседник ФАН. — Просто хотелось в эмоциональном, ироническом тоне высказать отношение к 17 июня 1940 года, хотя произошел ввод войск и впоследствии — установление советской власти в Латвии. Для меня термин «оккупация» в данном случае совершенно неприменим, поскольку латвийское правительство, которое было представлено латвийским диктатором Карлисом Улманисом, согласилось со всеми условиями советского ультиматума. И лично полковник латвийской армии Оскар Удентиньш и советский генерал Дмитрий Павлов планировали места расположения советской армии, которая должна войти 17 июня. То есть термины «аннексия» или «оккупация» здесь ни в коей мере не применимы. Улманис был еще руководителем государства сам. Как государственный муж, он принял решение о введении советских войск, соответственно, это нивелирует какую-либо агрессию, мифологему, которую постулирует латвийское государство официально, и согласился со сменой государственного строя. За что получил отпускные и был отправлен на Украину, а затем, как я отметил в своей публикации, был сослан в Среднюю Азию именно в условиях нацистского вторжения, т. е. решение советского руководства тоже в целом можно понять».

Филей признает, что писал об этом в ироничной манере и экспрессивно, но в Латвии экспрессия и ирония еще не являются уголовно наказуемым преступлением.

«И я считаю абсолютно неприемлемым то, что латвийские органы следствия и прокуратуры криминализуют свободную историческую дискуссию», — заключил русский филолог.

Позже адвокат обвиняемого Эдуард Вайшля рассказал, в частности, о статье 74 прим. Криминального закона ЛР, которая предусматривает ответственность за прославление, уничижение, восхваление военных преступлений, преступлений против человечества, которые были в том числе совершены Советским Союзом и нацистской Германией в отношении латвийского государства и его подданных. (Зачем в Латвии и Европе СССР приравняли к нацистской Германии, ФАН также рассказывал недавно в интервью с латвийским историком Нормундом Гростиньшем.)

«Мой подзащитный — общественно-политический деятель, член «Русского союза Латвии», и он, выразив публично свое мнение в отношении спорных исторических событий, хотел таким образом активизировать в обществе дискуссию по этим событиям для того, чтобы дать понять обществу, государству, власти, что они трактуются неоднозначно, — привел адвокат один из аргументов защиты. — При этом у него [Александра Филея] не было цели или умысла, чтобы каким-то образом прославлять, восхвалять или издеваться над какими-либо военными преступлениями, геноцидом, над какими-то преступлениями против мира. Он об этом последовательно заявлял до суда, во время следствия и на суде. Мы пытались это объяснить и следователю, и прокурору, но, к сожалению, к нам не прислушались, поэтому мы сейчас делаем это в суде».

Следующее заседание суда запланировано на май.